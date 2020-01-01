谷歌AI产品：让全世界的画手共同绘制一个虚拟世界

在 Google 举行的网络开发者年会 Google I/O 上， Google 联合创新数字产品开发公司 Active Theory 亮相了其共同开发的 AI 新产品 World Draw 。World Draw 是一款交互式的虚拟世界构建平台，它的设计想法很简单：让全球各地的用户齐心协力，通过绘制图案来创建世界。

在 World Draw 上，创作者可以自由绘制 2D 的图像，例如植被、建筑、交通工具等，经过算法系统会自动将其转换为 3D 的图像，然后创作者就可以将这一图像放置在虚拟世界中的任何一个位置。World Draw 面向所有人公开，世界各地的人都可以参与绘制城市，使之成为一个真正的完全由用户构建起来的虚拟世界。当前，World Draw 已经吸引了来自世界各地的 30 万创作者。

World Draw

Google I/O 活动现场，创作者们正在使用 World Draw 构建城市。

World Draw 中的每一座建筑、每一株植被都由来自世界各地的创作者们自己绘制、放置。如果想要看到这个“世界”的全景，创作者还可选择“搭乘 ”飞机，在高空中或许还能碰见其他正在“航行”的创作者。