Move Free益节抖音挑战赛，带爸妈制霸“云”广场

2020年的开春，我们经历了一个“忧”长的假期。

无数人的活动范围受到限制，我们放弃出游，放弃聚会，年轻人们的大把精力被迫局促一室之内，老年人们的广场斗舞热情也被压抑收纳在方寸一屋之间。

有的人太久没有这么长时间和爸妈待在一起了，竟不知该和爸妈聊些什么，又陷入了被爸妈日常嫌弃的漩涡之中。有的人因为疫情和家人相隔两地，担心爸妈憋得慌出门乱跑，牵挂着二老的身体健康……

形如困兽的两代人，都亟需一场迟来的对话与释放。

于是，借着京东超级品牌日的到来，Move Free益节决定在抖音发起一场 #带爸妈制霸广场# 挑战赛，希望用运动连接起两代人的沟通，用娱乐化的方式拉近两代人的距离，让疫情期间沉寂已久的关节被唤醒，让家庭中每一员的身与心，都能自在行动Move Free。

横幅海报拉起来，广场前奏躁起来

这一次，我们特地打造了充满年代感和广场风格的横幅版预热海报，吹响#带爸妈制霸广场#的前奏。等等？这海报怎么还能发语音？我脑瓜里怎么不自觉放起了广场舞BGM？

01

苍茫的天涯是我的爱

舞动在爸妈脚下花正开

02

瓦蓝蓝的天上飞雄鹰

我爸在广场眺望北京





03

辣妹子辣，辣妹子辣

辣妹子辣妹子我的妈

广场音乐渐响，不晃会被撞到地上

我们的爸妈，也曾霹雳。在那个青春年代，插上卡带，就能尽情摇摆。如今时光推移，由我们来守护他们的关节健康，关节不卡带，方可尽兴跳好这首夕阳舞曲。

“云”广场之上，两代舞王斗舞High

很多人可能会疑惑，保健品明明是老年人的专属，为何选择了年轻用户占多数的抖音开张起舞？

其实，经Move Free益节多年的市场营销发现，年轻人才是保健品真正的购买决策者。为关节弹响等初老症状所苦的我们，早就把养生、续命挂嘴边；为父母身体健康而操心的我们，更是已经开始为他们恶补资料、囤积保养品、买保险。因此，Move Free益节需要一个适合对年轻人喊话的平台，而抖音上超过90%的年轻人群，正是新一代健康领域主力消费群体的典型代表。

如果说含蓄的民族底色，让我们无法轻易地和父母开启一场坦诚深入的对话。那么，就让一场欢脱的广场舞挑战成为两代人沟通的开始吧！

4月22日，Move Free益节#带爸妈制霸广场#挑战赛在抖音上线，为了更好地触达年轻消费者，Move Free益节邀请了关节灵活的舞者@滑脚怪、携猫斗舞的广场舞一姐@小山胖的甜蜜时光等多位抖音达人共同参与挑战，由他们分别向各自所代表的年轻人和中老年人两大阵营发起邀请，一起舞动“云广场”。

活动上线后24小时内，视频播放量当即超过1000万，网友们纷纷打卡挑战，花式晒出自己和家人的欢乐斗舞瞬间。两代人同框尬舞，一起自在行动，制霸广场。

同时，我们也邀请了双微KOL联动种草“制霸广场神器”——Move Free益节氨糖软骨素，为了让老爸老妈们拥有灵活关节来制霸广场，进行全网加油打气。

经历过疫情时代，我们越发意识到健康的重要性，也更明白了“一家人就要整整齐齐”的意义。

上一次和爸妈笑在一起、闹在一起是什么时候？也许我们都快忘了。至少，我们可以趁着宅家的日子，主动去了解他们的生活，他们的所想所需，方便的话就共舞一曲，在这场久违的亲子互动中，享受同种节奏的温情和乐趣。

恰是人间四月天，国内疫情正逐步消弭，长时间未舒展的身体开始碎碎低语，关节轻声作响，等待着我们的呵护，等待着来一场释放。不如迎着亚热带季风带来的暖意，一起活动关节Move Free吧！