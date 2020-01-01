迪拜肯德基情人节广告：让单身狗也尝尝恋爱的味道

阿联酋肯德基携手奥美 Memac Ogilvy 迪拜在情人节这天，推出主题为《Lonely Valentine Specials（单身狗情人节特惠）》的四支视频广告，旨在推出情人节产品优惠的同时，提升单身人士的幸福感。
视频一开始是情侣亲亲抱抱躲猫猫的画面，紧接着就是画外音一本正经的胡说八道：亲亲、牵手、抱抱的时候，你的大脑会分泌大量的多巴胺（化学方程式C8H11NO2），这是让你快乐的秘诀。研究发现，在吃肯德基的时候也会分泌大量的多巴胺，所以得出结论，恋爱得到的快乐，吃鸡也能给你。
情人节这天，单身人士到迪拜肯德基门店消费时，通过自己的Facebook证明自己单身，就可以获得相应的单身人士特惠套餐。肯德基让单身人士也能尝到恋爱的味道（Tastes like what love feels like）。以下是这四支感动单身人士的视频。
Lonely Valentine Specials – 亲亲篇
Lonely Valentine Specials – 牵手篇
Lonely Valentine Specials – 轻吻脸颊篇
Lonely Valentine Specials – 拥抱篇
Credits
Advertising Agency: Memac Ogilvy, Dubai, United Arab Emirates
Chief Marketing Officer Kfc: Ozge Zoralioglu
Marketing Director: Dewald Duplooy
ARKETING MANAGER, YUM! Brands: Hasan El Sheikh
Marketing Manager: Mahmoud El Karout
Chief Creative Officer: Juggi Ramakrishnan
Group Creative Director: Gautam Wadher
Creative Director / Copywriter: Alok Mohan
Arabic Copywriter: Maya El Kai
Senior Designer: Tarek Hussein
Group Account Director: Ishana Tolani
Account Executive: Mohammed Hijazi
Producers: Amin Soltani, Ann Vaas
Editors: Red Ballesteros, Hussein Krayem, Michael Marmito
Audio House: Eardrum, Australia
Audio Director: Ralph Van Dijk