腾讯视频 · 令人心动的offer：越专业的综艺越是受众寥寥？

故事开始于八月中 —— 彼时还没人知道收到三份offer的律所新晋员工能积攒下如此爆棚的人气；没人想到腾讯一手打造的大陆首款职场综艺会收获那么多观众；没人知道节目将邀请到的嘉宾是谁；甚至，没人知道节目中最终的实习生会是哪几位；一切都只是惴惴不安的猜测与随之而来的万全准备。如今大受欢迎的何运晨、李浩源、邓冰莹和梅桢等人，都只是工作群里被讨论的文字符号而已。

在暖冬到来前的夏末，SOULO作为令人心动的offer节目视觉合作团队，开始了为期五个月的视觉生产工作。从根据节目内容提报十期创意及创意视频，到实地拍摄选手，再到根据台本细扣内容产出海报；可以说，我们的伙伴们也陪伴了八位实习生在职场一路披荆斩棘。

为了实现实习生们的完美亮相，首期播前海报经受了最繁复的打磨：从拍前确定创意位置打光到拍后摸索地面纹理和「充满希望的清晨天光」。出街后得到了不少喜欢，最终也成为各种各样的大小，出现在各种各样的场合里。

而在拍摄时，实习生们不仅穿回了第一天入职的衣装，也被要求重拾当时憧憬、兴奋、紧张、不安的复杂心情，在空荡的摄影棚里一遍遍反复重走上班路。刚说到每人来点合自己个性的小动作，机智小何立刻把单肩挂着的背包转到胸前，赢得片场一片掌声……

我们也在被粉丝们知道之前，提前接收到了导师和选手们的可可爱爱。黑道教父王律与两位拥有杀死比尔气质的女徒弟；伍迪艾伦咖啡公社里的三位金装律师；试图营造看似女王大人其实反差萌的灵菱姐撕玫瑰花的柔美一面；也提前锁死了「好运来」CP，让金律叫停他们两个之间十万伏特的噼里啪啦火花。

在拍摄这些选手的彼时他们还是带点中二的少年郎。是我们在这一集里硬要给他们加上从希区柯克到大卫芬奇的悬疑气质。可可爱爱拉布拉多一般的李晨特别能get到创意的点，还会在拍摄完一组眼神诡异的照片之后一路小跑来拍拍你的肩膀跟你说，谢谢导演！我刚刚那组怎么样呀？

一上高台，拍摄渐入佳境的实习生们带上简单道具再调整几个动作表情，就立刻表现出了寻找证据时那份机敏和探究。小薛和李晨拍出了腿长两米，而浩源一皱眉气场就已不止两米，让摄影师不禁小小声：我怎么感觉他一直瞪我噢。轮到女孩们拍摄，一听说不必全身出镜，她们立刻甩掉高跟，轻盈地爬上高台飞速完成了这组拍摄。

成为创意，意味着你可以在内容里夹带很多奇怪的个人审美和私货。于是我们掏出了哈利波特与伏地魔决战的海报当做参考，让少年郎们想想眼前有头喷火的恶龙，此刻的你就要一刀刺上去。不仅使劲折腾邓冰莹，让文静的她使劲瞪出这辈子最凶恶的面相，一遍遍NG；也在郭旭面露凶光时大呼好有戏，给她在现场放起杀死比尔的背景音乐……

最终，这一组成了决战时模拟法庭的绝对场景，比起第一张海报里每个人职场小白的气质，眼神里多了不少暗黑的东西。

播前海报的构思来源于某届奥斯卡颁奖典礼，我们原本安排实习生手持公平秤，后因太浮夸而作罢。最终由一位随机的实习生握住不知具体内容的信封而拍成。其实，不管里面装的是令人艳羡的工作还是充满各种可能性的未来，我们都希望他们可以带着这段经历上路，走向新的未来。

收官海报拍摄于最后一天录制的深夜。在未知结果的当下，每个人脸上都透露着微微疲惫和满满不舍。我们把八位实习生依次召入柴律办公室，在柴律排满的书架前展现获得offer的自信坚定。等待拍摄的期间，几位实习生依次被带教老师拉到角落做临别指导，以小郭为首的实习生们忍不住眼泛泪光，而我身边的化妆师暗暗握拳：来不及补妆啦，我们拍完这套再哭好不好啦。



点击查看大图

一波拍摄花絮供查阅

插在节目的拍摄间隙，每一次海报拍摄都紧赶慢赶，选手和老师总是换了衣服再改妆发，流水线般穿梭在不同灯光场景下。

我们也从最初还对不上实习生们的名字，开始关注在场记台本里全心投入工作的他们，直到成为私生饭；见证着在镜头前有些生涩的他们，为进步由衷开心，为失利失落感到心疼，也为他们再次奋起而倍感鼓舞。

二零二零第一天，三位实习生终于得到offer宣告节目的落幕，也仿佛开启了新年的吉兆。这场由夏末开始的职场心动体验虽然就此结束，对观者的影响却将绵延许久。

被人民日报海外版、光明日报、法制日报、南方周末等点名的心动受到了比预期中更多的欢迎。已经与腾讯视频合作过《明日之子·水晶时代》、《我们是真正的朋友》、《合唱吧！300》和《令人心动的offer》等一干综艺的SOULO，如同我们的客户及更多喜欢节目的粉丝们一样，从来都相信综艺能带来更多力量和价值。在这一次，身披法袍肩负正义的八位实习生们写下了最好的注解。