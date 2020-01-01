杜蕾斯又不按套路出牌，推出联名「情趣扑克」创意十足！

一年一度的情人节是品牌们商家营销的必争之地，各大品牌纷纷使出浑身解数，进行「借势营销」。

作为老司机的杜蕾斯自然不会错过这个绝佳的营销时机，为迎接情人节，杜蕾斯联名知名漫画家 Tango 定制「All in」情人节 IP 礼盒，其中包含原创手绘图案扑克牌，创意十足。

一、定制情人节限量礼盒，“花式贴合”挑战赛扩大传播声量

受疫情的影响，这个情人节注定有点特殊，在“全民皆宅”的形势下，品牌如何撩拨大众情愫，撬动传播势能，成为品牌营销的难题。

杜蕾斯挖掘产品“轻薄”和“贴合”的特点，打造“与你全面贴合”礼盒，海报和外包装采用简笔画的形式，更直观体现产品“贴合”的特点。

产品卖点有了，但如何让大众感知，是杜蕾斯在社交传播中的关键。

因为长假特殊，杜蕾斯洞察到大部分人在家无聊的痛点，于是发起了#花式贴合#挑战，转移大众的注意力。一方面调动大众参与热情，另一方面也巧妙传达出产品的卖点。

同时还联合@陶白白Sensei、@伏地魔法师杨俊杰、@刘文静等KOL带头挑战，带动粉丝参与。

对于杜蕾斯来说，#花式贴和#的话题侧面传达了产品轻薄的特点，但同时这个话题又极具社交属性，利于吸引沉闷在家人群参与挑战，引爆大众参与热情。

此外，挑战赛的形式契合微博平台的社交属性，再加上KOL有着广泛的影响力，有利于调动粉丝参与和围观，从而扩大传播声量。

与一般的情人节营销不同的是，杜蕾斯通过新奇活动方式，不但彰显出品牌独特的个性，也让受众在花式表达爱中感受到品牌对用户的情感关怀，利于增强受众对品牌的好感，建立情感连接。

二、联合漫画家定制“情趣扑克”，品牌与艺术家的相互借力

如今，“跨界”在营销领域依旧是不容忽视的关键词，品牌跨界艺术领域已经是我们习以为常的营销手段。

说起品牌和艺术家的联名，就不得不提此前大火的优衣库＆KAWS联名款遭疯抢事件，开售后线上3秒卖出10万件，甚至很多顾客为了一件优衣库的T恤排队、打架、扒衣、钻门…简直堪比动作大片，足以见得艺术作品的魅力。

与艺术家合作的联名款，富有艺术气息与收藏价值，自然能吸引忠实爱好者的兴趣。

就拿这次与杜蕾斯合作的这位漫画家Tango来说，其凭借趣味的一日一画创作，在网络上也有着超高的人气。

Tango的微博名为@tango2010，代表作有漫画集《别做梦了》，他从2010年开始，每天都会在新浪微博上更新一张小插画，已经坚持了9年，想法极具创意，风格蜜汁可爱，目前为止，他在微博已经拥有了150多万的粉丝。

17年的时候，他创作了一系列扑克牌插画。单张或多张扑克组成了一幅幅生动的脑洞图，让人眼前一亮，比如：

有情人终成眷属

吸烟女士

皇后说：No!

赌场失意

情场得意

国王下厨记，可能是半夜觉得饿了。

正在钓鱼的花心国王，皇后表示很受伤。

只有相扑选手才能吃到世界上最大的天妇罗。

正是因为之前趣味的扑克牌广受大众喜爱，且和杜蕾斯“风流雅痞”的品牌调性相似，所以这次和杜蕾斯的合作也有契机。

这次由漫画家Tango亲自为杜蕾斯设计的扑克牌，不同牌面两两组合可拼接成奇妙图案，还被称为“情趣扑克”。

扑克具有娱乐属性，趣味性强，有着广泛的群众基础。选择以创意联名周边去俘获消费者的心，可以看出杜蕾斯营销的巧妙之处。

近年来，我们可以看到越来越多的品牌都推出了创意周边，比如旺旺的解压零食、星巴克的猫爪杯、麦当劳的麦乐鸡跳水台等等，无疑新颖又独特。

随着消费趋势的变革和消费者越来越年轻化，有趣好玩的商品受到消费者的欢迎，而品牌为了取悦消费者，会采用产品+创意周边这样的组合营销方式，拉动用户购买力。

所以，为了吸引目标消费者的注意力，激发他们的购买热情，杜蕾斯选择以产品+漫画家联名扑克牌这样的营销方式去撬动市场，增加用户购买需求，无疑十分机智。

三、情感营销撩拨用户G点，热点话题引爆传播声量

作为情趣品牌，杜蕾斯一直深谙情感和趣味营销，凭借优秀的文案和巧借热点圈粉无数。

其文案隐晦而精准，每次有热点出来，杜蕾斯总是能“快、准、狠”的发布新的广告海报，成功蹭上热点，因此也成为营销人学习的典范。

比如世界杯期间，父亲节的借势：“#父亲节#是看四年一次，还是过一年一次？”

文案精准洞察了年轻男士的痛点。

又比如明星球员被担架抬下场海报，文案：安全第一。

一语双关，不但表达了对球员的关心，也成功凸显了产品的卖点。



一个比较敏感的品类品牌，如何在公共场合推广原本不是件容易事儿。但是，杜蕾斯却在微博这个社会化媒体平台把品牌塑造成个性鲜明突出、并成为营销的典范，这都离不开对产品卖点的挖掘和对热点敏感度的把控。

杜蕾斯这波情人节营销，既有着对产品卖点的挖掘，也有着对社会痛点和社交传播的精准洞察，不直面谈产品的特点，而是选择以年轻人接受的方式撬动社会化传播，一方面可以赢得“民心”，另一方面也全方位传播了产品特点，可谓是十分巧妙。