原标题：《口碑：战“疫”中的我们》
疫情当前，举国倾力战“疫”。而在这当中的每个平凡人，都在经历着一段难熬的宅家时光。
口碑担负起自己的社会责任，针对式地推出三项服务业务：跑腿服务、自提服务、以及1000小时的免费直播公益课，以期能在这个时间点上，帮助每一个战“疫”中的你我提供生活便利。
为了让更多人清楚地了解这些服务，我们从中寻找了8位素人的故事，通过海报和短视频的形式，我们记录下了这几位口碑用户在战“疫”中的生活。其中有：
01
口碑跑腿的“带货王”——邵明智
出不了门又想吃车厘子
我帮你去挑
疫情以来，口碑跑腿小哥邵明智每天都要处理30个以上的订单，相当于每天要代买100样以上的东西。他开玩笑说，我算不算跑腿的“李佳琦”哈哈？带货力满满！
02
口碑跑腿的代撸达人——小李
喂不了猫？
不如我上门帮你
“我因为不能回去，请帮我买猫粮喂下猫，加我微信交你怎么弄，十分感谢！”——这是口碑跑腿小李在疫情以来，收到的第八个帮忙做“铲屎官”的单子。抗击疫情，温暖不停，包括对待我们的小宠物们。
03
口碑公益课的“云健身”教练——于杰
家里瘫着？
不如跟我在家里蹲着
健身老师于杰，他的健身馆最近空空无人，大家都不能出门。大年初四，他看到口碑有公益课直播的邀请，于是开办了一趟“家里蹲”大学健身课，“千里传功”给不能出门健身的朋友们。
04
口碑公益课的“熊孩子治疗师” ——囡囡老师
没有教师没关系
老师线上等你
没有一个孩子是天生的“熊孩子”——囡囡老师一直这么认为。在口碑直播的公益课上，她耐心地为孩子们展示口罩的正确戴法，教他们可以简单地帮爸爸妈妈做点什么。
05
口碑公益课烹饪课观众——程妈妈
露一手直播中
学到的星级菜
程妈妈的儿子在除夕当天主动请缨，奔走排查疫情，终于回来休息下。口碑直播里的大师烹饪课，她学得很快，希望多学两道星级大厨的菜给他补补营养。
06
口碑自提客户——邵叔叔
女儿下完单
我只要到店里拿就行
傍晚，邵老爷子到小区门口的超市自提了蔬果。他不会操作什么手机下单，都是异地的闺女帮忙在口碑自提下单，他到店速速自提即可。他知道，疫情当前，闺女是想节省他出门在外的时间。
07
武汉仟吉面包师
在透明的厨房里
给大家做点健康好面包
疫情发生后，武汉仟吉面包门店暂停营业，但仟吉发起“面包会有的”爱心计划，透明厨房安全生产，面向武汉医院捐赠面包100万份。工厂继续为医护人员开工，只要他们需要，仟吉就继续生产和捐赠新鲜面包。在透明的厨房里，给大家做点健康好面包！
08
「青岛味莊」云霄路店后厨员工
后厨就是
我们的战疫前线
对于口碑餐饮商户「青岛味莊」来说，后厨就是他们的战“疫”前线！为大家制作外卖餐前，蔡经理每天都要举起测温枪，给每位员工检测体温等等系列检测，确保饮食安全和员工健康。
这些点滴的微光故事，可能就在你我的身边。他们生活仍以别样的方式在继续。没有停不下来的疫情，也没有停下来的生活。疫情当前，生活更需向前！
阿里大家庭，也一起加入了打Call的行列。
我们还在寻找战“疫”中的我们，可能是他？也可能是你。
生活不会暂停，相信春天即将来临！