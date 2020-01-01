原标题：《口碑：战“疫”中的我们》

疫情当前，举国倾力战“疫”。而在这当中的每个平凡人，都在经历着一段难熬的宅家时光。

口碑担负起自己的社会责任，针对式地推出三项服务业务：跑腿服务、自提服务、以及1000小时的免费直播公益课，以期能在这个时间点上，帮助每一个战“疫”中的你我提供生活便利。

为了让更多人清楚地了解这些服务，我们从中寻找了8位素人的故事，通过海报和短视频的形式，我们记录下了这几位口碑用户在战“疫”中的生活。其中有：

01

口碑跑腿的“带货王”——邵明智

出不了门又想吃车厘子

我帮你去挑

疫情以来，口碑跑腿小哥邵明智每天都要处理30个以上的订单，相当于每天要代买100样以上的东西。他开玩笑说，我算不算跑腿的“李佳琦”哈哈？带货力满满！

02

口碑跑腿的代撸达人——小李

喂不了猫？

不如我上门帮你

“我因为不能回去，请帮我买猫粮喂下猫，加我微信交你怎么弄，十分感谢！”——这是口碑跑腿小李在疫情以来，收到的第八个帮忙做“铲屎官”的单子。抗击疫情，温暖不停，包括对待我们的小宠物们。

03

口碑公益课的“云健身”教练——于杰

家里瘫着？

不如跟我在家里蹲着

健身老师于杰，他的健身馆最近空空无人，大家都不能出门。大年初四，他看到口碑有公益课直播的邀请，于是开办了一趟“家里蹲”大学健身课，“千里传功”给不能出门健身的朋友们。

04

口碑公益课的“熊孩子治疗师” ——囡囡老师

没有教师没关系

老师线上等你

没有一个孩子是天生的“熊孩子”——囡囡老师一直这么认为。在口碑直播的公益课上，她耐心地为孩子们展示口罩的正确戴法，教他们可以简单地帮爸爸妈妈做点什么。

05

口碑公益课烹饪课观众——程妈妈

露一手直播中

学到的星级菜

程妈妈的儿子在除夕当天主动请缨，奔走排查疫情，终于回来休息下。口碑直播里的大师烹饪课，她学得很快，希望多学两道星级大厨的菜给他补补营养。

06

口碑自提客户——邵叔叔

女儿下完单

我只要到店里拿就行

傍晚，邵老爷子到小区门口的超市自提了蔬果。他不会操作什么手机下单，都是异地的闺女帮忙在口碑自提下单，他到店速速自提即可。他知道，疫情当前，闺女是想节省他出门在外的时间。

07

武汉仟吉面包师

在透明的厨房里

给大家做点健康好面包

疫情发生后，武汉仟吉面包门店暂停营业，但仟吉发起“面包会有的”爱心计划，透明厨房安全生产，面向武汉医院捐赠面包100万份。工厂继续为医护人员开工，只要他们需要，仟吉就继续生产和捐赠新鲜面包。在透明的厨房里，给大家做点健康好面包！

08

「青岛味莊」云霄路店后厨员工

后厨就是

我们的战疫前线

对于口碑餐饮商户「青岛味莊」来说，后厨就是他们的战“疫”前线！为大家制作外卖餐前，蔡经理每天都要举起测温枪，给每位员工检测体温等等系列检测，确保饮食安全和员工健康。

这些点滴的微光故事，可能就在你我的身边。他们生活仍以别样的方式在继续。没有停不下来的疫情，也没有停下来的生活。疫情当前，生活更需向前！

阿里大家庭，也一起加入了打Call的行列。

我们还在寻找战“疫”中的我们，可能是他？也可能是你。

生活不会暂停，相信春天即将来临！