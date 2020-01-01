拉面说×999感冒灵推出暖心鸡汤面：来一剂治冷良方吧！

没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会到来。这个初春，拉面说和999感冒灵组起了CP，推出“感冒灵绿”良方礼盒：草本猪肚鸡拉面&虫草花鸡汤拉面及周边，再现感冒灵经典“白绿”搭配，希望用一碗暖心的拉面陪你度过疫情宅家的苦涩时光，不论何时何地，都要满满的仪式感。

感冒灵外形的拉面说一盒两剂

注入熬煮“鸡汤味”

不一样的“1：1还原”配料

不仅如此，拉面说还造访了都市里的情绪“寒冬”，制成“冷事”魔性短片，希望给遇冷青年来一剂治冷良方。

冷事面前别低头，

想搞定社交职场爱情难题？

#来一剂治冷良方#就OK啦！

1、情侣篇：《颅内温泉》

遭遇爱情冷遇

但只要暖意一口接一口

即使在无人问津的冷宫里

只要好好爱自己

冷事化暖

每一口都泡了一场颅内温泉

2、职场篇：《巴适得很》

职场面临失意寒冬

社畜饭碗真的难保！

但好在有神指点高招

一碗真材实料

别再垂头丧气

吃完这碗“巴适”（把式）“得很”（得狠）

3、社交篇：《“南”不倒你》

不怕空气突然安静

最怕七大姑八大姨偶尔关心

备一碗暖意拉面

主动出牌，自在做自己

事事“南”（难）不倒你

除此之外，官方还推出了系列漫画海报。帮你以胃的满足感，填补特别日子的孤单。

1、【梦想篇】

我的面生座右铭是：

如果梦想踩了空……那就先填饱胃！

快来面面这里许愿吧

梦想一定会慢慢实现！奥利给！

2、【生日篇】

属于你的特别节日，面面都不想错过

面粉们都是什么时候生日？

我给你们唱个生日快乐歌吧~

3、 【加班篇】

甲方爸爸要的方案都改到第几版啦？

你的熬夜最佳搭档——面面驾到！

快先嗦口面，缓缓神再战！

4、 【独居篇】

哪位小朋友还没吃饭？

叮咚叮咚快开门~面面来找你们咯！

我煮我自己，给你饱饱的满足感！

5、 【失恋篇】

是哪个大猪蹄惹你不开心？

笃笃笃~快掀锅盖！

让本拉面暖男，来治愈你的意难平！

这个跨界你喜欢吗？绿绿的，很 ______？