阿里巴巴独家抗疫纪录片：《重启》过后必将重生

总有这样一批人，他们敢于担当责任！总有这样一群人，他们的勇气让大家感受到世界的希望和美好！

继首部抗疫纪录片《此时此刻》之后，近日阿里巴巴又发布了独家抗疫纪录片——《重启》，以时间为指向，带你见证阿里人在抗疫时期那些紧张、揪心、难忘的时刻瞬间，致敬每一位在平凡岗位做出不平凡贡献的人！

全国疫情爆发，城市按下“暂停键”，我们不知道会发生什么。

1月25日，阿里巴巴设立10亿元医疗物资供给专项基金。

截至3月20日，投入资金6.88亿元用于海内外医疗物资采购，已送达抗“疫”物资5670万件。

菜鸟联合全球物流，免费开通向武汉运输救援物资的绿色通道；

菜场餐厅停止营业，盒马鲜生不涨价，全力保障武汉地区供应；

饿了么口碑已经累计向全国37座城市，182家医院送出了近40万份爱心餐；高德上线“医护专车”服务；

阿里健康开通心理援助专线 200名专家提供屠夫，天猫推出“慢病福利计划”；

2月2日，火神山无人超市首日接待200人，淘鲜达搭建无人接触收银系统；

2月3日，超2亿上班族在钉钉复工，全国1.2亿学生在钉钉上课；

百亿补贴“爱心助农”各地市场县长上淘宝直播带货农产品，淘宝已售10万吨滞销农产品；

盒马“爱心助农”，成功对接1800多吨滞销果蔬；

淘宝设立200亿元为期12个月的特别扶助贷款；

2月17日，近8成企业复工，健康码全国落地，成出行标配。

达摩院医疗AI，160家医院6万临床疑似病例96%准确率；

阿里云开放AI算力，以加速本次新型肺炎新药和疫苗研发；

阿里巴巴向全社会开放数字能力，灵活、即插即用。数字基建爆发出强大力量，为未来按下“加速键”。

重启过后，必将重生