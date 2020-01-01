《部落冲突》：用定格动画讲述来自部落的花木兰

故事缘起于 Supercell 旗下的《部落冲突》在春节期间推出的弓箭女皇限时皮肤 —— 花木兰。

恰逢中国新春，我们希望找到一种更有年味也更有温度的艺术形式来呈现这个部落巾帼的成长外传。在《部落冲突》的动画连载《Clash-A-Roma》中，你常常会看到一群可爱又搞笑的“村民”们在村庄里的日常。让人不禁想起了维斯安德森的《了不起的狐狸爸爸》，当然还有中国的《阿凡提》。那一帧帧手作的画面与温度依然留在了一代人的记忆中。气质上的吻合让我们与客户很快决定，用定格动画来完成这个部落木兰的成长故事。

一、给大家讲一个故事吧

“我想说，她从来都是天选之女”……







二、定格我们的木兰时刻



我们有幸邀请到国内定格动画的大咖润物定格及翁劼导演来合作本次的定格动画。在不到两个月的时间里，我们要一起完成1分半的故事创作并需要制作大量的角色、场景与道具。

01、近乎还原的人物角色

《部落冲突》里有很多大量露肤的角色，譬如野猪骑士与野蛮人，为了尽可能真实地还原游戏作品，团队一改以往常用的毛毡与布料，选择使用了硅胶。硅胶人偶看似简单，但黏土雕塑原模、石膏浇筑模具、硅胶翻模、打磨修补、上色封色……步骤复杂，更存在着翻模失败的风险。

在众多角色中，当家花旦就是我们的木兰了。木兰的制作可谓是费心费力。巾帼英雄木兰头戴金冠、身着铠甲，红色披风更显英姿飒爽。

或许看起来简单，基本以红、黑、金三色为主，但实际上，服装师们用符合材料为木兰的铠甲压出肌理，再用皮料缝合，才能使得简单的三色、不同的材质反射出不同的光芒，才有了如此威风凛凛的女英雄形象。

细心的朋友可以发现，即便是同为红色的披风与裤子，服装师也选用了纹理上截然不同的材料，使得人偶的完成度更高，更具真实感与趣味。

02、一座完整的COC城池及道具

道具师们特意加入了一些中国古风的家具陈设

03、鲜明夸张的动画

《部落冲突》的短片动画一直因动作大胆、搞笑有趣，深受玩家们的喜爱。这次我们延续了这种风格，让定格里的法师、野猪骑士等角色，乐起来。

不同于动作采集时候的轻松愉悦，动画师则需要踏踏实实宅在小黑屋里坐上无数个小时，才能换来那么短短几秒，真实细腻而有趣的动画效果。片中引入的对白，也是他们根据音频，不断调整人偶口型得到的~





04、制作花絮

无论是历史上的花木兰还是来自部落的木兰，他们都选择为了守护所爱之人而去战斗，也希望借由这部定格动画感谢依旧奋斗在前线的巾帼英雄们。