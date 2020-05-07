中国银联：我们都是答卷人

不管你前浪还是后浪，都要面对生活这道大浪。

视频文案摘录

这是一场特殊的考试

你想工作下去，虽然工作很累

你想走出条路，哪怕只是探探路

你不想等着，因为你知道很多人也在等着你 你想好好经营

你想稳住

你也不知道这事儿靠不靠谱

但你想先干了再说 就算一切都停下来

你也不想让自己停下来 我们总是相信

哼着歌的时候，就会有光

有光的地方，一切就仍在生长 稳住生活的你

不会被生活问住 付出必有回报

中国银联

中国银联这条片子的文案，算是近期我个人看到的文案里，相对比较喜欢的一段。倒不是说它的创作技巧有多好。而是我喜欢它字里行间所折射出来的那种「行动感」和「求生欲」，把华夏民族骨子里有的一种「韧劲」给带出来了。

这种「韧劲」可能平时不易察觉，但是在特殊的节点上，总能迸发出来。以前有媒体采访画家陈丹青，问他：中国人是普遍没有信仰吗？陈丹青回答说：是没有西方那样的信仰，但中国人有自己的信仰 —— 去他妈的，活下去最要紧，这是很伟大的信仰。

远的历史不说，就说这次疫情期间，一些企业为了活下去，可谓是豁出去。比如餐饮业的老乡鸡，董事长上阵手撕员工联名信、开 200 元钱的战略发布会。我们都知道这是有策划过的事件营销，但是作为一个餐饮品牌，面对线下没有客流量的局面，它在第一时间迸发出来的韧劲和求生欲，就是它最起码要先保住自己的品牌声量。还有很多的个体户和个人，也不得不自寻出路。

前段时间微博上有个读者，就跟我分享了一段他在疫情期间「死里逃生」的经历：

创业做影视工作室，年前两个项目因为疫情被迫暂停。呆在家里坐不住，干脆全副武装带上相机去拍抗疫一线的情况。出来的片子在本地引起了不少人的共鸣，还因此接了两个新项目。 目前本地进入低风险区，年前的项目一个重启，一个面临退款。新接的项目做完了一个，一个刚启动，有种死里逃生的感觉。 —— @追不起太阳了我要买灯

在中国银联这条片子里所呈现出来的几个人物故事，同样能看到他们身上有的那种「坐不住」的心气。专业是学商业管理的男性白领青年在疫情前辞职，复工后找不到工作，决定转行干起了网约车；

村长眼看着全村的鸡都没有办法出栏，想办法跟着孙女学习起了做电商直播；

西餐厅因为疫情没有生意，女老板盘活思路决定先把餐厅改造成小菜场；

可以说，在他们每一个人身上，都显现出来了各自面临生活困境时有的那种再搏一把的韧劲。而从故事的情感基调上来看，中国银联在创作这条片子时，所遵循的原则是不过度煽动人的情绪，也不回避疫情给每一个个体所带来的现实影响。

在这样的基调下，中国银联把这次的突如其来的疫情比作是一场特殊的考试。置身考场中的每个人给出的答案虽然不同，但是他们都给出了同样的行动。

用片子里那句文案说就是：

你也不知道这事儿靠不靠谱 但你想先干了再说





据悉，创意公司在落笔创作片子的旁白文案时，也是尽量做到克制。他们在前期构思的时候，切入的方向是把我们跟身边好朋友、好姐妹、好哥们互相鼓励打气时自己能说出口的话，一一碰撞出来。然后再将这些话转化成文案，最终也就有了我们看到的这个版本。



创意公司前期构思时脑力碰撞文案



另外，从片尾的字幕信息里也能看得出来：中国银联之所以要在这个节点上来做这样的一次大众沟通，它所呼应的，就是中国银联在全社会开始复工复产后开启的#重振引擎#助商惠民计划。

这个计划通过一系列的具体措施，比如给小微企业和个体工商户减免手续费、与各地政府合作发放消费券等助力行为，来积极鼓励那些在疫情中受到影响但仍然心怀希望的每一个人。

在共情每个人心声的时候，中国银联洞察到的一种普遍社会心理是「稳住」。具体点说，就是面对这样一场突如其来的疫情，慌张、焦虑、不安肯定是大家都会有的情绪。但是在这种情绪过后，绝大多数人都会告诉自己，先稳住阵脚，再摸索前路。

在这样一层层情绪铺垫的过程中，中国银联最后再把它作为一个民生级品牌有的「大国重器」角色给带了出来。而作为一个「大国重器」，它在关键时刻所担负起的职责和使命，就是协助国家稳经济，协助社会稳人心。

所以片子里最后那句「稳住生活的你，不会被生活问住」，不仅是中国银联对我们每个人说的，也是它在扮演一个公众角色时有的底气支撑。

最后，这条片子也让我想起 B 站那条被全网热议的《后浪》。如果我们一定要把两个代际的人分为「前浪」和「后浪」的话，中国银联这条片子里所刻画出来的每个人，他们算哪波浪呢？从年龄上看，他们看上去更像是「前浪」。从行动上看，他们心里又都潜流着一股「后浪」。

韩剧《今生是第一次》里，女主在对妈妈说自己要离婚时，妈妈以过来人的身份向女儿说了这样一段话来慰藉她：

是啊，如果我们把「前浪」和「后浪」都拉到一条漫长人生线上去看，其实到最后，大家面对的都八九不离十。每个人都有每个人的难关要闯，每个人都有自己的不可知要去面对。只要愿意，每个人也都可以携带一个「星星口袋」，把生命里遇到的那些闪闪发亮的瞬间装进去。

在缝制这个「星星口袋」的时候，不妨装进去一个「先干了再说」的时刻。这个时刻之所以重要，是因为它能提醒你我走投无路的时候，再踏浪翻滚一次。