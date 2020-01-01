 DNF文创巡展南京站：十里秦淮，万物闪光

勇士，你还记得阿拉德吗？

模糊的记忆的窃窃私语

从耳边吹过幻化成风铃

狂风如剑，划破时空，穿越界限

次元之间开始共鸣

虚拟与现实逐渐融合

时空共振 异世降临

十里秦淮 万物闪光

当阿拉德降临于华夏大陆，两种文化相互碰撞，相互包容。我们将带你穿越时空裂隙，于热闹喧嚣的市井中，来到这片奇幻的“阿拉德市集”。

时空共振 异世降临

DNF历经十一年沉淀，由八百万勇士铸就的纽带，使阿拉德早已变成了另一种意义上的“故乡”。而腾讯也一直在找寻，如何突破次元，使两种文化能在现实真正的融为一体。在UID与TGI的共同协作下，终于在今年的元旦，海上列车驶向金陵，阿拉德大陆降临于夫子庙。

阿拉德市集作为体验DNF文化的重要集成载体，已经在四个城市进行巡回展出，展现着阿拉德大陆的风貌和DNF的世界观，南京为此次巡展的第四个城市。奇幻与现实的组合，潮流与传统的碰撞，究竟会摩擦出怎样的火花？此次DNF嘉年华新文创巡展，就是UID和TGI对百万勇士们的答案。

十里秦淮 万物闪光

作为夫子庙首次对外开放核心区域的文创合作，本次阿拉德市集以“十里秦淮 万物闪光”为主题，融合南京城市特色，以音乐、美术、数字多媒体等形式全方面的体现了秦淮美景和多样璀璨的文化。为玩家带来耳目一新的沉浸式体验，感受阿拉德大陆的独特魅力。

当华夏遇上DNF，当南京遇上阿拉德，当夫子庙遇见天界，勇士乘坐海上列车，从DNF的世界驶向南京的秦淮河，穿越过根特城门，来到阿拉德市集，新的冒险就已经开始了。

一、主视觉：

你好地球，这里是阿拉德

海上列车穿过根特城门，来到热闹非凡的阿拉德市集，熟悉的NPC在这里等待着勇士们光临，我们结合南京云锦特征，设计天空中的普雷与天帷巨兽形象，并结合南京传统建筑特征设计店铺外观，使画面整体保留DNF特征的同时，又充满着南京传统街市的风情。

二、活动现场：阿拉德的冒险之路

在富有文化底蕴的夫子庙中，时空共振，阿拉德大陆的NPC在南京重操旧业，打开一个异彩纷呈的阿拉德市集。我们带领玩家与大众，结伴而行，同走阿拉德冒险之路。我们“邀请”了几位NPC来到这里开设自己的“分店”，分别是：林纳斯铁匠铺、罗杰装备店、索西娅月光酒馆、以及DNF潮流快闪店—万物闪光。每个店铺都结合南京传统文化，设计了相应的新文创艺术互动装置，既拥有DNF的格斗潮流，又散发着浓厚的徽式建筑魅力。文创巡展内容极其丰富，不仅给玩家带来了丰富的互动体验，更是吸引了大量的围观与好评。

1、林纳斯铁匠铺×金陵制造局

成为冒险家的第一步，就是拥有自己的武器。在林纳斯铁匠铺里，有DNF玩家十分熟悉的铁匠铺场景。并结合了金陵制造局元素，我们复刻了“金陵制造局”局部门楼，并设计了“DNF武器实验室”这一环节，玩家可与NPC互动，体验实验室的锻造数字互动装置，了解并学习铁艺知识和金陵制造局的相关历史，同样能感受到DNF的游戏文化魅力。

2、罗杰装备店×南京云锦

罗杰作为基础材料商家，店内自然少不了精美的布匹材料。而提到南京，自然会想到云锦。南京云锦集历代织绵工艺艺术之大成，有“寸锦寸金”之称。在罗杰装备店中，不仅陈列着制作工具，还有云锦老师演示云锦的织造过程。将DNF游戏建筑场景与刺绣相结合，使非遗瑰宝借由数字互动媒体，焕发鲜活光彩。

DNF还邀请到了“国家级非物质文化遗产南京云锦木机妆花手工织造技艺代表性传承人”周双喜大师，用云锦的织造栩栩如生地还原DNF的画面。整幅作品耗时66日，巧夺天工的技艺让大家感受非遗文化的魅力。

3、索西娅月光酒馆、DNF花灯、

各种彩蛋带给你惊喜

夫子庙的元旦，秦淮灯会是重头戏，阿拉德自然也少不了DNF花灯，当COSER姐姐手提可爱的哥布林花灯，陪你漫步在市集街道，在月光酒馆中，品尝到心心念念的野草莓卷心糕、德洛斯牛肉烧饼。这是多少冒险家梦寐已久的场景。

此次月光酒馆在造型上采用徽式凉亭的特征，更重新设计了DNF霓虹灯管作为装饰，凉亭的LED屏幕循环播放着DNF世界中的游戏场景，那是索西娅与各位冒险家的回忆。

4、开阔大众文化视野，

激荡玩家热血情怀

对于玩家来说，DNF的世界是平行于现实的精神宇宙，而阿拉德市集击破了次元屏障，让游戏精神与现实生活产生了最密切的交集。曾经冒险团的伙伴如今在市集中相聚，和NPC交流玩耍，伴随着秦淮河上的江南丝竹，奏起《风一样的勇士》，那一瞬仿佛看到了宿命之门的转动，时空交错，心潮澎湃。

“一切都是为了还原和真实。一切都源于玩家的热爱。”

从始至终，DNF一直向玩家传递着”FIGHT”精神——“为热爱而战”，无论是你热爱的游戏，或是你热爱的城市，还是你热爱的历史文化，都值得你的守护。DNF的主题是热爱，传统文化的主题是传承，看似毫无交集的两种次元的文化，在此刻交融，这是一次奇妙的冒险。文化需要不断创新，DNF，远不止格斗。

列车驶离秦淮，冒险还将继续

伴随着海上列车的轰鸣，DNF降临南京再驶离金陵，历时三个月的筹备令我们无比的激动。但是，阿拉德冒险远没有结束。

或许，你会在下一个城市，再一次见到林纳斯和他火热的铁匠铺，而罗杰也将带着新的材料与你相见，更有神秘的土罐商人和他充满玄机的商店，美女老板索西娅和新的城市限定美食，潮流达人赛丽亚等待着你来到万物闪光合影留念。

新文创的探索 为未来留下冒险的痕迹

DNF 是腾讯首个以经典游戏为起点，跨国打造的游戏IP。十几年的运营，汇聚了超过3亿勇士的热爱，DNF已经沉淀了深厚的玩家情感和独特的游戏文化，也是时候凭借DNF的独特魅力，让传统文化和非物质文化遗产，焕然一新，让更多年轻人近距离感受DNF×城市文化的新文创非凡魅力。

UID愿与腾讯一起，让每一个人体验游戏文化的奥义，让每一个文化作品都展现出背后所蕴藏的巨大能量，引导大众思考游戏与人类的积极文化意义，让传统文化活在体验中，探索数字文化时代的更多可能性。

相信在不久的将来，我们能看到越来越多的传统文化逐渐变得更鲜活，而游戏文化也能传承更多的经典，游戏的未来，新文创的未来，值得共同去探索与挖掘。

海上列车驶离南京，而对于DNF来说，新的冒险才刚刚开始。勇士，我们期待着与你下一次的相遇。