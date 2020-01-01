良品铺子×潘虎｜2020年货礼盒

作品名称：良品铺子·敦煌款年货礼盒

客户：湖北良品铺子食品股份有限公司

设计师：潘虎

助手：肖龙飞、夏君 、江志意 、 夏雪丹

插画师: 易萍

良品铺子是中国销量第一的零食品牌。十二经典礼盒设计灵感来源于中国古代宫廷御膳食盒，内部小方盒与中间的隔层相结合，不仅仅可以作为包装，也可以作为果盘承载食物。新一年的年货礼盒，在取材上就跳脱出消费者固有认知的感受。

敦煌伎乐款：

这一款礼盒，我们既取材敦煌传统元素，又要体现年节期间热闹、欢快的气氛，所以选取敦煌莫高窟112窟《伎乐图》为主视觉，加以插图再创作，融合醒狮、灯笼、鞭炮、锦鲤等，为消费者展现出一幅众神（代表百姓众生）欢聚一堂其乐融融的美丽景象。“伎乐起舞福满堂，普天同聚庆新春。”这对联般的意境正是我们这款设计想要表达的核心主旨。配色上保留了敦煌色系的基础上，迎合新年的喜庆，色度上更加鲜艳亮丽，色调更偏红色系，点缀少许碧绿与翠蓝，丰富色彩的层次关系。工艺上：专色底红配合鲜艳的四色印刷，加上局部烫金起到画龙点睛的效果。镭射光泽的电化铝使产品整体更显高级感和品质感。

四海求凰款：

凤飞翱翔兮，四海求凰。作为最顶级的礼盒包装，品质感是这款设计的核心，而凤凰在敦煌文化中，相比其他翼马、飞天、三耳兔等元素，更添几分圣洁、光辉的感受。所以以凤凰作为主体元素，除了传达“凤飞翱翔兮·四海求凰”的主旨以外，更希望把凤凰所代表的吉祥寓意，最大化的传达给消费者。工艺上，画面主体采用一只全金的凤和一只全UV光油的凰。凤在下振翅高飞，凰在上环抱下落。一阴一阳，一明一暗，组成凤求凰的美丽画卷。

同时作为上市纪念款，我们在“凤求凰”中心的负形处设计了良印的标志，犹如天眼，睥睨天下，一展宏图。工艺上更是使用了烫金中效果最为高级的烫压纹，明显的起凸，锐利的边线，丰富的细节，凸显奢华与尊贵。最后配合UV光油的凰，大幅提升品质。