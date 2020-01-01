天猫海外：身在海外，心在双11

前几天在知乎上看到一个帖子，大意是一群人出国旅行体验国外的高级美食，结果没到7天就开始想念中餐，翻出来一包榨菜连包装都能舔干净。

如果你出过国，一定会深刻体会什么是乡愁，更能深刻体会没有中餐吃的时候，一包方便面或者一包榨菜简直就是人间美味。

如何快速缓解这种乡愁，也许只有玄幻小说里的“传送通道”可以做到吧。

今年双十一，天猫海外推出了一波 “身在海外，心在双十一”的营销，比起国内热热闹闹的盖楼抢劵预付款，

天猫海外的热，就在于它戳中了每个海外游子之心。

并表现于对中国好物的情感寄托，海外天猫双十一，是购物更是一种思念和牵连。

创意1：沙雕诗朗诵，吐槽那些改不了的中国习惯

身在国外，总会产生一种背井离乡的感觉。一杯加冰威士放在桌上还得考虑半天配什么下酒菜，有时候戏精上头，还会在脑子里响起古人前辈的诗句。

真的忍不住，于是，天猫海外版将这种感受朗诵成了诗…

吃了国内的菜世间再无其他美食，过惯了中式生活西方的厨房都少了些烟火。

海外游子在国外感受到的最大差异是生活环境、生活方式的区别。于是，天猫海外双十一让他们这种感受被加倍放大…

01

喝不到花茶

脸色就会来找茬

02

跳舞没有扇子

怎么给咱广场舞挣面子





03



天冷穿秋裤

少不了妈妈遥远的嘱咐

04

对热水的疯狂试探

是祖传五星级享受的召唤

05

在外听惯了交响乐

回家还是得来首二泉映月‍

06

没有点烟火味

怎能配得上中国胃

天猫海外的创意在幽默中完成与海外消费者的心与心沟通，也在戏谑解构的过程中实现品牌与时代年轻人的情感链接。

创意2：澳洲/杭州双城互动，打穿地球来看

墨尔本距离杭州有多远？

直线距离8000公里，最快的飞行时间也要十五个小时，而天猫在两地放置了一款直径10米，深1.5米的3D互动装置，内含一块直径两米的屏幕，透过屏幕，两边的人可以实时的沟通和对话。

在一端放入购物券，另一边也会时时出现相同的购物券。

像是一个神奇的穿越地心的隧道，消解8000公里的距离。

点击观看——

这是一次超现实主义的艺术营销，来自地球两端人们可以隔空传物，即时交流，无论是信息还是物品都能通过天猫海外瞬时即达。

跨越地理和时空的创意核心除了视觉惊喜也是一种精神沟通的方式，表达对于“以物传情”这种古老的信息传递方式的认可。 通过艺术行为让营销不只是为了推广、卖货而变成一种分享和体验，变成一种心理和情感的交互和连接。

墨尔本心愿通道