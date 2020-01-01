不愧是支付宝，这首《安心出行》rap绝对实力圈粉

纵然困难在前，但生活仍然要继续。伴随各个城市逐渐迎来复工潮，出行路上如何做好防护，成了大家最关心的问题。别急，听完这首被众多交警官方平台安利的《安心出行》rap，就能立马吃下一粒强心剂。

公交车上可以无接触刷卡，骑单车已经做好了消毒工作，网约车也很安心，这支应景的freestyle，是支付宝携手海南一线交警贺警官特别为大众创作的一首轻科普rap。在大众普遍带有疑问，各路内容输出都较为煽情的当下，朗朗上口的歌词配上清新明快的旋律，让人眼前一亮，很快便在全网覆盖传播。

高流量平台KOL自发传播 素人用户围观输出内容

被交警职务“耽误”的rap手@做警官天_Lord贺，亲身上阵，示范防护细节，还携手家人亲情出镜，萌态尽显，戳中不少网友笑点。如此寓教于乐的短视频，很快便被椰城交警、海南交警、公安部和谐警民关系建设等交警平台集体点赞，并分别在微信号、微博进行传播。

优酷视频、网易云音乐、虾米音乐等也将视频推上自家平台首页，更有支付宝官方微信、微博、b站、头条号等官方号齐齐助阵，把有趣的内容通过多种途径带到用户眼前。

好听的歌曲不但引发共鸣，还激发了素人的创作欲望，高流量平台抖音上，更是有众多KOL如警花说、网友阳台哥、文小略等用户，以贺警官创作的这首rap为BGM，拍摄手指舞等动感小视频。

KOL的带动，素人用户的参与，再加之交警方面一致点赞起到的加持作用，助力视频在全网形成多轮传播，“刷码乘车、出行用支付宝、单车每天有做好消毒”等重要信息点也在大众心中不断进行强化，形成安心出行的认知。

大家都在产出歌曲， 支付宝的却更显特别

这段时间，为了赞颂冲击在一线的勇士，或者是为了祝愿武汉早日回归美好，不少创作者和明星积极发挥榜样力量，产出了不少正能量的优质歌曲。

像是前段时间疯狂刷屏的宝石Gem的《出征》，小视频集锦配上燃爆的歌词，听完让人热血沸腾。再比如张艺兴的公益单曲《会好的》，用爱驱散阴霾，静待花开，以及这两天才上线的，还热乎的周杰伦作曲、方文山填词，张学友演唱的《等风雨经过》、刘德华填词演唱的《我知道》。

听完这些歌曲，其实都会发现它们皆是展现战“疫”期间里，那些令人动容的瞬间，在情绪渲染上都有对不好的事情终将逝去，生活终将归于平静美好的期待，以及对奋斗在一线的勇者的赞颂之情。

但推动美好生活进入正轨的，除了有这些勇士外，还有宅家不出户，不给国家添乱；响应号召，稳定复工的普通大众。自上而下一线勇士的付出，再到自下而上的大众力量，这才是真正的众志成城。

支付宝的这首rap，独特就独特在，把镜头对准了每一个普通人，把大家对出行的担忧，用交警rap的有趣方式做出了解答。而视频整体采用的又是时下流行的vlog形式，贺警官自己拍摄剪辑，通过展现自己的生活和工作，科普出行注意事项，日常真实没有距离感，在情绪渲染上就更显轻松和愉悦。因而这首rap不管是在内容上还是情绪渲染上，都做出了差异性。



在越来越多的城市复工复产，回到生活正轨的当下，这首零煽情，踩准复工主线的rap，用户吸收快，心态也更稳。

从微博上#为了复工各显神通#话题讨论度也可以看出，其实大家复工之心早已急切，这支rap歌曲一出来，引起了不少用户共鸣。

昨天，支付宝官微还发布了《城市交通回暖报告》，报告显示扫码乘公交、地铁在过去一周回暖5成，看来大家都有被这首rap洗脑，选择安心出行。

“安心出行”也只是 整个无接触传播的一部分





值得一提的是，此次安心出行，还只是整个传播的一部分，支付宝还有“无接触 安心经营”、“无接触 安心办事”、“无接触 安心买菜”等传播动作，从各个生活层面给大众传递“安心”的正向内容。为了落实这些传播动作，支付宝联动阿里系众多平台，根据功能划分为大众提供多样的无接触生活形式。

比如，为了复工复产的防疫安全，上线健康码，打造个人出入凭证，让安心出行更安全便捷。



以及发布英雄贴，上线各类买菜小程序，帮助大家足不出户逛菜市场。

感情不是无病呻吟，而是基于功能的沉淀。在大众整体情绪稍显低迷的当下，支付宝从扫码无接触刷卡这一常规功能入手，创作出轻松的内容，缓解大家的情绪吃下定心丸，又能够从其他功能发散，推出“无接触 ”的其他传播动作，切实解决大众需求，提供便捷服务。

能够始终以自己的品牌温度和沉淀，以更加便捷的支付形式渗透大众生活，并在关键时刻站出来，以积极的品牌力量鼓励大众，这便是一个品牌的社会责任感。