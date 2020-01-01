用一瓶酒掀翻潮流圈，青岛啤酒这波“潮”作真的“啤”

走过千条路，也追不上青岛啤酒跨界玩“啤”的脚步，在2019的尾巴青岛啤酒又放大招了。青岛啤酒携手品牌大使华晨宇，玩转“潮流+音乐”新概念，新奇跨界席卷潮流圈。潮人潮品潮音酒，线上线下掀潮流，这波“潮”作真的很可以。

华晨宇潮音来袭

你，愿意和他一起成为“潮音合伙人”吗？

青岛啤酒成为潮音发起人，并联合品牌大使华晨宇在微博发起“花式潮音挑战”，你，敢应战吗？show出潮音时刻，立即就能加入青岛啤酒“潮音合伙人”潮音阵营，和青岛啤酒一起燥出最强音浪！

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随即，炸翻舞台的全能舞者韩宇，神级街舞编舞师余衍林，说唱鬼才王以太等明星潮人积极响应“潮音挑战”，加入“潮音合伙人”传递自己的潮流态度，为青岛纯生“潮音酒”发声，Let’s feel the voice，Tsingtao！

“潮音合伙人”线下集结

打卡潮音集合地，合伙奏出最潮音！

激情炸裂的的电音浪潮，炫目耀眼的激光舞台，夺目浪漫的3D烟花盛宴。啤酒和美食的冲击不断爆发于味蕾之上，快速调动起兴奋的神经，让肾上腺素瞬间达到顶点。2019年跨年夜，青岛纯生“潮音酒”鲜活亮相聚集众多音乐潮人的ISY三亚国际音乐节，现场惊喜首发，携手两万余名ravers，共同见证2020年的到来。

为了真正做到和音乐潮人玩在一起，区别于以往赞助音乐节的常规操作，青岛啤酒首次在ISY三亚国际音乐节上开设“潮音合伙人”潮音集合店，青岛啤酒国潮时尚周边以及ILAQUEEN等当红潮牌的超in单品加入潮流阵营，为现场ravers提供全方位的IN乐助力。

ISY音乐节现场，青岛啤酒联手青年钢琴家黄紫楠，黄紫楠在舞台上与“潮音酒”亲密互动，并带来震撼的电子钢琴表演，乐曲飞扬，激起阵阵音浪，让现场ravers一边感受“潮音酒”清爽鲜活的口感冲击，一边跟随着音乐的节拍释放激情。

何为“潮音酒”？

2020年，你必备的潮流时尚单品！

近年来，音乐节越来越受到年轻群体的追捧，它创造了一种有别于现实的空间，可以让人们尽情狂欢，抛下耳机、放声高唱、酣畅淋漓的舞动，释放掉所有的压力。这群音乐圈层人群追求个性与自由，热衷社交性活动，对潮流文化更有着广泛认同。

2019年末，青岛啤酒品牌年轻化再次提速，为热爱音乐热衷潮流文化的年轻消费者“精准画像”，独家推出新品——逸品纯生“潮音酒”，并通过以上一系列互动与音乐圈层潮流人群绑定，将“潮音酒”打造成音乐潮人们的必备潮流单品。

“潮音酒”的包装以IN乐而生为设计理念，采用波普艺术风格，使用大面积流动线型，并搭配摇滚乐中的重要元素闪电，不仅平衡了流动造型带来的柔和感，而且增强了产品与音乐之间的紧密联系。更选用色彩纯度很高的撞色来进行搭配，使“潮音酒”更具潮流感与设计感，助力音乐潮人玩转更多音乐现场。

老朋友，新潮流

音乐与啤酒对人有着共同的调节作用，正是如此，青岛啤酒始终坚持和热爱音乐热衷潮流文化的年轻群体站在一起，不断拓宽消费场景，尝试用各种潮酷方式“玩啤”，让潮流与生活，潮流与品牌紧密结合。

从草莓音乐节、ISY电音节、尖叫之夜等数十场线下的大型音乐live到线上的《我是唱作人》，青岛啤酒带领年轻群体不断探索音乐之旅，品牌年轻化之路走得十分坚定。

此次青岛啤酒推出逸品纯生“潮音酒”，以潮流和音乐为突破口，对产品和消费人群进行精准定位，线上线下联动，充分利用明星热度及社交媒体的优势成功引爆话题，打造一系列针对音乐圈层潮流人群的互动玩法，掀起了潮流圈新风尚。