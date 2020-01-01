巨无霸一直都在，麦当劳助你一BIG之力！

近日，麦当劳推出巨无霸限时优惠套餐，以“助你一BIG之力”为主题，发起营销战役。不仅发布了视频、海报，更与GQ实验室合作插画，希望用一声“我在”给予人们更多鼓励，更号召网友亲手绘制加油卡，把加油的话晒出来，传递更多力量。

一、视频

一声“我在” 加满力量！

安心承诺，经典品质，巨无霸一直都在~

二、海报

它是经典味道，更是美好陪伴；

全球37000多家麦当劳均可买到；

是无数麦粒心中的力量支柱。

有它，就有——

三、插画

01、磁器，我在

我胖了，你瘦了，

他的发际线漂移了，

但好在，我们没走散……

02、爷们儿，我在

从前的时间身不由己，

如今的时光全都给你，

趁现在，一起拼图成长的记忆……

03、大妞儿，我在

被困是不幸，

可与你困在一起，

却是不幸中的万幸……

04、哥们儿，我在

抱着吉他等待春天，

就着和弦忘掉烦扰，

一路同行，就无所畏……

四、专属加油卡

这段特殊的时期，或许有人陪伴着你、温暖你，又或许TA远隔千里，让你牵挂。你一定有很多“加油”想要说出口。所以，麦麦在微博发起了绘制专属加油卡活动并发布了示意图，号召网友手写表心意，一起传递力量。

冬天终将过去，春暖花开就在前方！