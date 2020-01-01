英国交通运输部暖心动画：你不文明的样子，像极了禽兽

It’s Everyone’s Journey



视频字幕：新片场

为了减少公共交通的不便利和各种不文明行为给残疾群体带来的困扰，英国交通运输部（DfT）和创意公司VMLY＆R伦敦合作，推出了一项名为《It’s Everyone’s Journey》的公益活动。

以上两支系列视频是该活动的一部分，视频中通过将那些对残疾人不文明的行为转化为动物角色的视觉隐喻，以一种轻松的语气告诉公共交通出行的乘客“这是每个人的旅途”，不文明的样子如同未经开化的野生动物一般无礼。随后动物角色到人的视觉变化，也顺理成章地引出文明行为为公共交通带来的和谐与美好。

广告一开始，随着轻快的歌声进入动画，讲述了日常的人们乘坐公共交通从A到B的旅程。

但是总有那么一些不文明的人，完全不顾及别人的感受，这给其他乘客带来了极大困扰，尤其是残疾群体。这个不文明的人此时就像一头公牛横冲直撞，把一个盲人的手提包撞掉了。

排队等待过闸机的人骂骂咧咧，他们就像羊驼一样无礼。

那些地铁上自顾自的乘客，对站立的女乘客熟视无睹，像极了缩头乌龟。

对于旁边看不懂站牌的女士，这些一起等车的乘客都变成了透明的“变色龙”。

占用残疾人位置的乘客，就像爱囤东西的海狸一样。

事情出现了转机，那头“牛”捡起了手提包，“缩头乌龟”让了座，“海狸”让出残疾人专用位置，他们又变成了文明的人类。

交通运输部负责人表示：改善公共交通对他们的态度，在一定程度上利于这些弱势群体在医疗保健、获得再就业、教育和社会活动等方面产生连锁反应。

VMLY＆R 英国的执行主席Mark Roalfe补充道：“在“It’s Everyone’s Journey”中，我们想强调一点，就是我们常常没有意识到我们的行为对其他旅行者的影响，而往往改变一小步，对社会的进步就是一大步，这可以使每个人的旅途变得更好。”

Credits：

Client: Department for Transport Agency: VMLY&R

Chief Creative Officer: Laurent Simon Chairman: Mark Roalfe

Creative Director: Gavin McGrath

Senior Creative: Perle Arteta, Christopher Joyce Head of Design: Chris Willis

Strategy Director: Jonathan Ewles Strategist: Micha Levy

Business Director: Rebecca Bright Senior Account Manager: Elliot Duck Producer: Tanya Fitzgerald

Project Director: Beth Dooley

Production Company – Nexus Studios Director – Smith & Foulkes

Executive Creative Director – Chris O’Reilly Producer – Tracey Cooper

Production Manager – Rebecca Archer

Art Director – Callum Strachan

Project Supervisor – Dave Hunt

Design – Sam Nassour, Signe Cold

Storyboards – Morgan Ritchie

Lead Animator – Bishoy Gendi

Animation – Duncan Gist, Marlène Beaube, Sean Weston