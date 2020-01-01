vivo发布新款手机Z6，并推出一支悬疑动画

临近下班，却被锁在了座位上，你可有过这样的体验？

近日，vivo发布新款手机Z6，并推出一支悬疑动画揭示新品超快闪充、超大电池的卖点，也为上班族们提供了一份到点下班的秘诀。

他，到点下班の秘密



终于到下班时间了~小伙子们麻溜整理办公桌，准备掐点走人。

突然发现手机电量告急，两人只好先充电。谁知不远处传来“怪兽”嘶吼，数据线瞬间变成了手铐，将他们牢牢铐在座位上。

危险正在降临，“怪兽”一步步逼近。他们拼命挣扎，却挣不脱枷锁。

神奇的是，眼镜男的锁链自动解开了！原来，他用了vivo Z6手机，10分钟内就让手机快速回血，充满了20%的电量。

而另一位兄弟就没这么幸运了，他苦苦“等”着“怪兽”降临……

“怪兽”露出真面目，原来是老板，还临时安排了加班。

此外，vivo还联合了腾讯动漫、穿越火线、益达·笑出强大、京东手机通讯、天猫电器城、苏宁手机、唱吧、网易严选、酷狗音乐等9位好伙伴给大家准备了9张44W超快闪充符，让你在2020电力十足，火力全开，人气爆棚，元气倍增。

01、vivo×腾讯动漫

元气快充符

44V超快闪充，助你元气倍增

02、vivo×穿越火线

火力快充符

44W超快闪充，助你极速回血

03、vivo×益达

自信快充符

44W超快闪充，助你气场爆棚

04、vivo×京东

手速快充符

44W超快闪充，助你秒杀开挂

05、vivo×天猫

电力快充符

44W超快闪充，助你电力十足

06、vivo×苏宁易购

惊喜快充符

44W超快闪充，助你惊喜翻倍

07、vivo×唱吧

人气快充符

44W超快闪充，助你上升C位

08、vivo×网易严选

精致快充符

44W超快闪充，助你精致满分

09、vivo×酷狗音乐

音乐快充符

助你一秒嗨翻