万科：一场千万人的深蓝湖区共呆聚会

如果一定要为今年地产圈总结一个营销风口，非直播莫属。

但跟风容易，成为风口上的弄潮儿却很难，如何让直播有实实在在的成效，而非演变为圈地自萌的自嗨成为地产品牌头疼不已的另一个难题。

看到眼前这个难题，我们的解题思路很直接：根据真实的洞察，做一件有社会意义的事儿，而不是单纯的爆款直播。于是最终万科在9月12日在抚仙湖做了一场千万人共呆的聚会。

“一场千万人共呆的聚会”其实是9月12日万科中西部区域在抚仙湖的直播首秀，主题为#就这样呆在一起#。

在完成推广主题提炼之后，我们仍然需要找到一种推广渠道来更加直观地传递万科抚仙湖的核心价值并将其与“发呆”概念进行关联。

风景宜人的抚仙湖为直播打造了天然的吸睛“直播间”，直播的即时性与互动性也更适合展现万科抚仙湖的“发呆”体质。因此，2020年9月12日，万科抚仙湖，以直播的形式面向全网发出了一份“发呆”邀约。

直播预热——深度触达：

洞察TA生活痛点，输出“呆”文化；沉浸social语境，建立“呆”人设

唤醒“发呆”欲望，Socia动画切中都市人生活痛点

直播预热——广度触达：

强势资源提升推广声量，触达更多垂类人群

万科区域公司联合应援，找到更多想发呆的人







KOL、新世相、新闻媒体联合助推，强势资源邀约“呆在一起”

直播日——万人线上云发呆

9月12日19:00，抖音、易选房小程序同步开启直播。直播分四个篇章展开，分别是 “和自然呆在一起”、“和家人呆在一起”、“和TA（朋友，伴侣）呆在一起”、“和自己呆在一起”。

1、交互情景式直播实现观众留存，让用户呆在直播间

首次对直播形式进行创新尝试，以音乐加持内容，提升直播观看体验。

2、这些人，更适合“一起发呆”

除了要完成流量导入，直播明星阵容同样要从调性风格层面与“呆在一起”发生连接与契合。

明星的出境，也为“呆在一起”的前期预热带来更多维的诠释，实现了微博和抖音的破圈传播。

3、这些地方，更适合“一起发呆”

直播贯穿抚仙湖5大生态场景，实现了全新线上产品体验，同时完美展现了抚仙湖的“发呆”体质。

4、直播平台革新：万科官方购房平台“易选购”首次直播大捷

快节奏的时代，万科想让你放慢点

数以万计的人需要“呆一呆”，在怀揣梦想的同时，也应当释放自己的压力，与自己和解、与朋友和解、与家人和解、与自然和解，偶尔停下自己忙碌的脚步，抬头看看蓝天，思考自己未来的路。

奋斗在城市的人们，从来没有离开过万科的视线。正是这样保持洞察和理解的态度，从消费者真正的诉求出发，才使这次直播的在线观看人数及观看时长取得如此好的数据。同时这种对直播内容进行深挖、升级与创新的精神，也会让品牌和产品更具打动人的力量。