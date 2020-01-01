日本苹果用13支动漫制作Behind the Mac，logo处处藏彩蛋

近日，日本苹果公司面向学生群体推出了一支二次元风格的视频广告。通过剪辑了 13 部日本动漫作品中出现的“山寨版” Mac 的镜头，制作成了这支简短的广告。背景音乐采用的是，中村佳穗的《アイアム主人公（我是主人公）》。

在日本三、四月份是上一学期结束，新学期开始的时期，很多学生在这一时间段里人生的角色发生了转变，初中生变成高中生，高中生成为了大学生。短片中出现的这 13 部作品在日本可谓人人皆知，当动漫中的主人公都拿着 Mac 出现时，这仿佛就是在给学生们一个暗示：“想在未来成为主人公吗？那就用 Mac 吧。”

日本苹果的这支短片不论是从配乐上还是动漫作品画面的剪辑，都在强调一个主题“主人公”。就连片尾的这句话“まだこの世界にない物語を——Macの向こうから ”，也是在告诉学生们“用 Mac 来创造这个世界上没有的故事吧”。这是在告诉年轻的学生们，每天都有新的故事在发生、被创造，你们就是这个时代的主人公。

出镜的动漫作品有：

《未来的未来》、《宣告黎明的露之歌》、《向山进发 第三季》、《我的青春恋爱物语果然有问题。续》、《生日乐园》、《你的名字》、《阿松》、《NEW GAME!》、《东京残响》、《keroro军曹》、《电光超人古立特》、《天气之子》、《全部成为 F》

大家都看过那几部呢？