《我们会挺住》此片献给受疫情影响的中国企业群体

原标题：疫情过后，他们还在不在

这个冬天，大概谁都不好过。

疫情期间，我们这些曾豪言用创意打动世界的广告人，将目光望向了生活，望向了身边的人。

有人蒙着半边脸眯着眼为武汉讴歌，有人声嘶力竭的为前线医护呐喊，有人预测未来，有人手牵着手走进厨房拿起锅铲。

众生百态，心里藏一点温暖，不给社会添乱，已是我们这些广告人能给到社会最大的贡献了贡献。

其实，我们应该知足，复工后手里或多或少还都有活。

至少，相比那些干旅游、餐饮、娱乐的、商场里卖奶茶的、线下开书店的要强多了吧。

他们真的挺不容易：

疫情期间，93%的餐饮企业都选择关闭门店，营业额同比减少约5000亿； 截止目前，78%都餐饮企业营收损失达100%； 仅1月20日到2月13日，3家航空企业退票1300万张，取消航班7.8万次；3月2日到3月15日，多趟航班单程机票低至5元，惊现“白菜价”机票； 其中，旅游业遭受断崖式重创，春节期间直接损失约5500亿元； 全国多地电影院暂停开放，票房预计损失120亿，占全年约20%； ……

一项项冰冷数据的背后，意味着太多我们看不见的无奈、心酸和沮丧；

在点维的一部疫情公益短片“疫情结束后，你最想做的事情”的调查中，我们发现，几乎所有人对疫情结束后的期待都集中在和朋友一块去玩、去吃、去浪。

只是，我们不知道待疫情结束，这些地方还在不在——

我们朝思暮想的红油火锅和雪花肥牛，早餐铺儿热气腾腾的酸菜馅大包子和现磨豆浆，奶茶店朝着你嫣然傻笑的鲜肉小哥哥，门店前和你热情打招呼的服务员和满是美食艳照的食谱，电影院门口老远就闻得见的爆米花和可乐加冰，城市角落霓虹下的眉欢笑眼和秦淮风月……

看得我们直瞪眼睛的花花世界，它们还在不在？

有人说，你言过其实了，没那么夸张。Emmmmm……

我们这些搞传播做片子的，的确没什么大本事，能做的也无非是尽自己的一点绵薄之力，告诉大伙儿这些几乎被我们忽略的群体——他们并没有我们想象的那么坚强。

如果有幸能传播一点温暖和正能量，也算功德无量。

因此，点维联合全联房地产商会商业地产工作委员会及吴晓波老师，邀请包括但不限于旅游、餐饮、娱乐等受灾严重的行业，向社会发声，也鼓舞自己：

我们会挺住，我们等你。

谨以此片献给深受疫情影响的中国企业（排名不分先后） ：

马蜂窝、携程、去哪儿、Airbnb、飞猪、猫途鹰、首约汽车、滴滴打车、亚朵酒店、海底捞、小龙坎、大龙燚、谭鸭血、喜茶、奈雪的茶、莆田餐厅、饭爷、眉州东坡、麦当劳、肯德基、木屋烧烤、探鱼、星巴克、瑞幸咖啡、巴蜀风、陈鹏鹏、唐宫小聚、无印良品、胖哥俩、gaga鲜语、太平洋咖啡、黑旨烧肉、西贝莜面村、八合里海记、奈尔宝、喜悦冰场、博纳影院、言几又、西西弗书店、诚品书店、耐克、阿迪达斯、DX、红星美凯龙、特步、361、aape、TISSOT、优衣库、evisu、swatch、李宁、FILA、skechers、columbia、顺电、苏宁易购……

特别鸣谢，参与本片拍摄的品牌：

全联房地产商会商业地产工作委员会、万达广场、大悦城、国贸商城、砂之船、爱琴海集团、中骏商业、物美超市、赫基集团、奈雪的茶、言几又、莆田餐厅、开心麻花剧场、爱奇艺、首汽约车、890新商学、一点万象、亚朵酒店、博纳影城、饭爷、合纵文化、眉州东坡、萌宠奇缘、木屋烧烤、奈尔宝、润加速、探鱼、武汉中商、喜悦冰场、优客工场

我们为中国企业加油，相信所有的好久不见，定会再见。