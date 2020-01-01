     百度公益海报：拒绝野味的100个理由

突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情牵动人心。近年来，全球发生的多次疫情，原因都指向食用野味。屡禁未绝的滥食野生动物问题，给公众生命健康安全带来重大风险。

疫情爆发后，百度不仅上线了“拒绝野味”相关的功能和服务，还发布了一支公益宣传片《拒绝野味，你能做到吗？》，更号召网友及企业朋友们一同参与微博#拒绝野味的100个理由#话题，分享自制便利贴，携手明星们共同成立了“拒野联盟”，一起拒绝野味，守护健康！

一、百度公益宣传片《拒绝野味，你能做到吗？》

百度公益宣传片《拒绝野味，你能做到吗？》登陆央视啦！与我们一起向滥食野生动物说不！我们相信，你能拒绝打着美食名义的杀害；你能打破不科学的滋补观念；你能停止因为口腹之欲引起的灾难。

文案

你能拒绝打着美食名义的杀害

你能打破不科学的滋补观念

你能停止因为口腹之欲引起的灾难

你能找到无数个拒绝野味的理由

你在保护它们 也在保护我们

拒绝野味 你一定能做到

二、“拒绝野味的100个理由”海报

在百度的号召下，多家企业还结合自家动物LOGO推出了联合海报。

01、百度公益

熊掌不如猪蹄有营养

还附赠违法套餐

02、果壳×百度公益

当今新出现的传染病中

有60%是人畜共患

其中72%又是以动物

为宿主的病原体引起的

03、知乎刘看山×百度公益

别让一食之快，

演变一世之殇！

04、去哪儿旅行×百度公益

小驼还要带你环游世界，

为什么要吃驼驼？

05、playboy×百度公益

怎么可以吃兔兔，

兔兔这么可爱！

06、YY直播×百度公益

吃干脆面可以，

吃胖熊不行！

07、网易王三三×百度公益

三三在线陪聊不香吗？

08、苏宁客服中心×百度公益

想吃我？我可不是吃素的！

三、“拒绝野味”便利贴

围绕同样主题，百度也不忘给这次行动的“主角”们一个表达自我的机会。

你拒绝野味的理由是什么？对疫情的恐惧？对贪食者的愤怒？来听听它们怎么说！

01、来自豪猪

吃野味就是在

犯罪的边缘反复试探

02、来自穿山甲



都是一样的蛋白质，

吃点安全的不好吗？

吃穿山甲不如啃指甲

03、来自蝙蝠

吃就送大礼包，

上千种复古款病毒任你挑

只有原始人才会管不住嘴

04、来自果子狸

你是国家保护动物吗

就敢滥吃野味

妄想滋补吃野味

结果连累心肝肺

05、来自狍子

四、“拒绝野味”明星海报

一起来看看黄晓明、黄轩、黄景瑜、李治廷、李晨、宋祖儿、周冬雨、张天爱的拒野宣言。

01、黄晓明

滥食野味不是一餐美食

而是一剂毒药

02、黄轩

滥食野味不会彰显地位

只会突显愚昧

03、黄景瑜

滥食野味不是一种滋补

而是一种炫耀

04、李治廷

滥食野味不会带来健康

只会伤害身体

05、李晨

滥食野味不是一种时尚

而是一种陋习

06、宋祖儿

滥食野味不会彰显身份

只会暴露无知

07、周冬雨

滥食野味不是一种追求

而是一种退步

08、张天爱

滥食野味不会带来养生

只会徒增伤害





五、百度APP上线相关功能

疫情期间，百度上线了各产品技术提供的功能和服务清单。拒绝野味，百度在行动。

不要为了口腹之欲，将家人和自己置入危险境地。 拒绝滥食野味，就是拒绝病毒，就是保护我们自己。