边吃边卖：乐事双料薯片玩转潮味直播

乐事薯片的“双料新品”以不同寻常的姿态隆重上市。除了产品创新，G Project在营销创新上也带来新的“料”：乐事跨界太平鸟，推出时尚潮牌联名礼盒，线上走秀；更重要的是开创了“即看即买”、“综艺卖货”的直播模式，最懂口红的“双料主播”李佳琦携手品牌大使陈赫、孙艺洲，“三个男人一台戏”，现场笑料百出，引爆直播间，并让乐事双料系列薯片彻底吸引了年轻人的眼球。

定制礼盒内除了乐事双料系列，双方还给冬季的必备款式—卫衣—加入了多种时下年轻人所青睐的潮流设计元素，同时礼盒内含日常穿搭必备的鸭舌帽和皮带，将“一肚子乐事”融入腰带，戏谑年轻人享受乐事薯片时的愉悦状态。

从双料薯片到双料礼盒，此次营销直到“双料直播卖货”的开始才是真正迎来高潮。由带货达人李佳琦化身“双料主播”，联合乐事品牌大使陈赫、孙艺洲潮味开播，不仅有在线走秀可看，还有限量礼品相送，直播最终成交的薯片连起来可以绕地球一圈，令人惊叹。

当红主播李佳琦素有“口红一哥”之称，拥有全网6000万粉丝的他也是爱美的“所有女生”最爱围观的淘宝主播。在双料直播的开场李佳琦便带领“所有女生”置身于乐事X太平鸟双料大秀现场，十名男模身着大胆运用的丰富色彩的联名卫衣款款走来，跨界潮服上抢眼的拼接、撞色、涂鸦、印花等等无不张扬个性与潮味，对味的跨界食尚演绎为这场“色、香、味”俱全的大戏正式拉开序幕。

值得注意的是，此次直播邀请陈赫和孙艺洲一起互动。明星大咖的助阵，让这场直播吸引了更多用户的关注。在乐事官方微博10月24日发出#全新双料直播#话题后便收获1.3亿的阅读量，引发网友热议和期待。随着Z世代以及更年轻一代逐步成为消费市场的主流群体，这次创新的营销兼顾美味与潮流，带来更多惊喜。