聚春日·享乐事：薯片带你去梦里的赏樱

延续春季场景和樱花主题，G Project帮助乐事通过口味、互动的全方位升级，整体放大消费者“樱花一刻”的体验。同时，G Project主导了乐事与UGG品牌的跨界，推出限量礼盒。

1，营销战役·销量及声量的几何倍爆发

在乐事线下的聚划算欢聚日当天，聚春天享乐事5小时销量破百万。限定春日礼盒24小时破万组，聚划算欢聚日独家一生一世礼盒全部售罄。截止日前，在电商上乐事全年成交TOP2，仅次于双十一。

如何在一众 “樱花”内容中脱颖而出，抢占话题的制高点？G Project的创意解决方案：乐事以“打卡乐樱星干线”话题串联线下事件和线上话题，为新品推广集中造势。在线上以乐事7大明星资源聚焦新品信息，并为线下活动引流。得益于创新产品的话题性和7大线上线下明星的打卡加持，本次Campaign的“打卡乐樱新干线”的微博话题在微博也积累了120万+的讨论量，话题阅读数超3亿+。

2，多媒体艺术·定制消费者的“赏樱”体验

在线下用艺术展聚焦求新求异的年轻人的关注。2019年3月16日至17日，G Project邀请新媒体艺术家包婉仪为乐事定制互动艺术装置，在上海长宁来福士广场推出“打卡乐樱星干线”艺术展。以日式元素和樱花为核心内容，结合光影艺术装置帮助消费者更好的理解“粉上樱花一刻”的春意故事。

3，跨界合作·意想不到的浪漫礼盒

一直以来，新品推广也是乐事以及百事集团各品牌带动生意增长的关键要素。创新产品在满足消费者升级需要的同时，帮助品牌赢得更多新粉丝购买产品并刺激老粉丝复购。

配合推广春季限定2.0新品，由G Project设计并执行，将乐事与UGG创意跨界推出限量樱花礼盒。礼盒内包含了乐事新品、UGG限量粉色毛毛拖鞋，以及绒毛樱花包袋、樱花味香水、樱花扇、樱花兽钥匙扣等一系列限量周边，用充满新鲜感的方式讲述春季的浪漫故事。

4，内外整合·企业跨部门联动

在新品研发阶段，樱花和春日出游的场景就已经印上新品包装。在活动线上推广期间，品牌联动了集团旗下7大明星资源共同参与活动，在线上持续推动“打卡乐樱星干线”话题热度，为线下艺术展引流。线下艺术展也并不是一个纯粹的传播话题。在线下艺术展中，乐事特别开辟出一个区域展示即将发售的乐事+UGG跨界联名系列单品，消费者可通过扫描墙面海报二维码去往乐事天猫商城。除此之外，乐事将电商直播放到了艺术展现场，借助品牌体验空间和站内资源在线上持续造势，并进一步反哺线下流量。