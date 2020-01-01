新年「鼠来宝」：来自雀巢的暖心问候

在 2020 春节来临之际，雀巢携手 NPLUS Digital 打造了一款新年小游戏 H5，以此感谢与雀巢合作的医生和医药人员一年来的辛苦付出，并向他们送上衷心的新年祝福。

这款 H5 的设计初衷是向与雀巢合作的医生和医药人员表达诚挚的谢意，因此如何设计奖励机制、怎样更好地传达感谢成为创意的主要思考点。相较于温情路线的感谢信，我们认为充满趣味性和参与感、激发胜负欲和成就感的互动游戏，更能够带来印象深刻的的愉悦体验。

今年是十二生肖之首鼠年，且在中国传统文化中，鼠来宝向来有吉祥之意，NPLUS Digital 创意团队便将「鼠来宝」作为该创意 H5 的游戏主题，不仅迎合了鼠年的到来，也寓意着新一年的美好祝愿。

用户进入「鼠来宝」H5 后，需要验证是否为雀巢签约的医生或医药代表的身份，验证通过后方可开始游戏。游戏玩法简单、有趣味性，玩家们需要尽可能在最短的时间内从游戏画面中寻找到隐藏的 10 只老鼠，耗时最短的前 200 名玩家均可获得由雀巢提供的新年小礼物一份。低门槛、高获奖率的游戏模式，有助于激发用户的胜负心，提高用户的参与积极性。

在游戏视觉的设计方面，NPLUS Digital 创意团队选择明亮、轻快的暖色为主色调，营造温馨、喜庆的节日氛围。在画面呈现上，巧妙糅合了高挂红灯笼、放鞭炮、舞龙舞狮等中华传统的春节习俗，和家人一起逛超市、看电视等当下的时代元素，并将雀巢产品自然地融入到画面当中，潜移默化地加深了用户对品牌和产品的记忆。除此之外，NPLUS Digital 创意团队还特意选择带有敲锣打鼓、节奏欢快的背景音乐，与画面情节相互呼应，营造出喜气洋洋的新年氛围，让用户拥有身临其境般的愉悦体验。

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「鼠来宝」创意 H5 投放于春节期间，既接地气又紧跟时代潮流，营造传统新年气氛，让用户在轻松有趣的游戏体验中品尝暖心美好的年味的同时，感受到雀巢的满满用心与新年问候。小游戏的趣味玩法也吸引了不少用户的多次体验，截止今日，单人最高游戏次数为 272 次，成为小游戏的最刻苦玩家。

