vivo V17 极点屏 一点灵晰.

摄像头是黑洞

黏住了记忆 吸走了回忆

喜怒哀乐 多彩冷暖

因一个小点

亲密了距离

捕捉生活的精彩

让瞬间灵动鲜活

生命的点滴

点点清晰

Vivo V17一点灵晰.

极点屏，即为极点全面屏，突破性的将前置摄像头隐藏与屏幕下方，使屏幕四周完整无异形。

点，线，面，方块，太阳，星空……人类的认知从聚焦开始，从工具开始，从遥远的星空开始，从想象开始。

我们围绕极点，打开边界，释放无限的想象，让产品成为人类想象的工具，将功能极简化精简化，以视角的方式进行变化与串联。好玩的，轻松的，穿梭的，想象的。30秒打开大脑，用艺术家的设计作品，展现3D+2D的结合趣味，弹跳、漂浮、吸收、转化，聚焦瞬间的灵动感。展现出轻松有趣的视觉风格，表达记录生活的种种精彩与美好，让内容体现更加多样的可能性，进而达到突出展示V17新品特点的诉求。

来自UID，AMA与多位海外艺术家的共同创意灵感碰撞。

Santi Zoraidez来自德国的3D艺术家,他简洁，轻盈的风格带来了包括弹珠台、游泳池和日晷的场景设计，意大利3D艺术家Vincenzo Memeo多彩，赋有时尚感的快切转场呈现出了极致的视觉爆炸。UID VFX Team的艺术家邝和宗梁，串联整合一切穿梭引导的内容。

vivo未来，彼此之间，心有灵犀一点通

创作与畅想，一切才刚刚开始。

PM：x.p.x

AM：小男

AE：木木

创意：东尼/julian

美术：x.p.x/东尼/Yang

海外艺术家：Santi zoraidez(阿根廷） Vincenzo Memeo（意大利）

UID VFX：宗梁、邝江俊

音乐：LinFeng

剪辑：坤