京东年货节：神仙带货，了解一下

一年一度的年货节营销大战，几乎各家品牌都把创意的视角聚焦在「人」身上，而我们再次不走寻常路，把视角对准了「神仙」。

神仙带货，了解一下～

京东电脑数码 × 年画日新 视频合集上





京东电脑数码 × 年画日新 视频合集下

（完整版合集视频时间太长，我们特意地放了短版本）

<故事是这样开始的>

去年10月底，我们接到了京东电脑数码的Brief：“结合国潮IP【年画日新】，做一波年货节Campaign，以实现曝光、引流。”Brief清晰、明了，但当我们拿到IP的资料一看，在座的男男女女都沉默了……

<一个“插冷鸡”>

在把IP资料翻来覆去看了十几遍后，我们头秃地发现：【年画日新】是一个整合IP，里面有7套子IP。而每个单独的子IP里，又包含着各式各样风格迥异的IP形象！（不知道大家有没有被绕晕，反正当时我们是有点晕）简单来说，这，就是个IP大乱炖啊！

随意放一些，大家可自行感受

7套IP，素材多元、画风不一、内容散杂。因此，我们面临一个挑战：如何把7套IP整合在一起？

<一个解题思路>

找一个共通点

既然IP没有统一的形象，那就自己找一个共通点。进度条拉回2个月前，创意同事正愁容满面地盘着IP：门神、财神、食神、文曲星、送子观音…..咦？等一哈，这些不都是「神仙」吗？于是，核心概念有了！神仙。年货。#这是什么神仙年货#





加点魔性

提起神仙，总感觉离我们的日常生活非常遥远，在传统的认知中，也都是非常老派的形象。为了让神仙能更好地玩起来，我们决定让这群神仙接接地气！以略带魔性的方式，演绎年轻人的真实日常生活。形式上，则采用实拍+动画，打通2D与3D的世界。





魔性升级

我们根据7组IP形象的特征，结合7款电脑数码产品的功能点，延展出7个有趣的小情景。但做着做着就发现，其实在同一个创意情景下，不止一款产品适用。我们当地立断，决定玩一次大的：同一个创意Format，魔性重复三遍，每次带三种完全不同的产品。

<神仙cp>



今年的年货节，京东电脑数码还联合京东超市，携手玩起了跨品类组CP。

在神仙年货的概念下，这对CP自然就是#神仙CP# ！

京东超市：干货、牛奶、酒水、纸巾、牙膏、猫粮、儿童车。京东电脑数码：钢笔、鼠标、音箱、平板电脑、相机、网络摄像机、笔记本电脑。机智如你，猜到都是哪两位牵手成功了吗？

1、学习CP：干货 × 钢笔

肚子里有墨，

产出的都是干货。

吃啥补啥。

2、敬酒CP：酒水 × 音箱

跟长辈喝酒，

必须会带节奏。

来，趁着这首歌我提一杯。

3、开黑CP：牛奶 × 鼠标

奶一口 再开黑，

过年Carry全场。

上苍保佑喝饱奶的人民，开黑都能战五杀。

4、合照CP：牙膏 × 相机

春节最上镜的笑容，

是一笑八颗大白牙。

愿我们的牙齿有一天也能像闪光灯一样闪耀。

5、看家CP：猫粮 × 网络摄像机

过年回家，

也要照看好主子的一日三餐。

离开主子的第一天，想它想它想它！

6、追剧CP：纸巾 × 平板电脑

过年追剧，

你负责催泪，

我负责递纸巾。

囤好了纸巾，你就放心大胆地去磕BE剧吧。

7、带娃CP：儿童车 × 笔记本电脑

宝贝成长的每一步，

都值得拿小本本记下。

父母眼里，孩子在成长中迈出的每一步，都值得记录。

<神仙礼盒>

既然是年货节，年货礼盒必不可少。今年京东电脑数码与年画日新共同推出了3款年货节定制礼盒。喜庆的红色封面，年味满满。不多说，3张礼盒海报奉上！

最后，必须感谢炒鸡Nice的京东电脑数码客户，本次项目的大力支持！

今年过年，你想好买啥年货了吗？京东电脑数码产品考虑一下？