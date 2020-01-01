Apple用一支5小时的视频广告，带我们游俄罗斯冬宫博物馆

Hermitage – Shot on iPhone 11 Pro（预告片）

苹果最近发布了一支长达5小时19分的视频广告，该视频名为《Hermitage（冬宫博物馆）》，讲述的是俄罗斯导演 Axinya Gog 使用一部 iPhone 11 Pro 以一个长镜头拍摄俄罗斯冬宫博物馆的参观旅程。在博物馆中有各种不同明暗光线的场景，以及根据不同场景需要不同的运镜方式，这支长达5个多小时的视频广告，展示了 iPhone 11 Pro 强大的摄影摄像性能和续航能力。

冬宫博物馆始建于1764年，当时的凯瑟琳皇后收藏了大量的绘画作品。自1852年开始，冬宫博物馆对公众开放，作为世界第二大博物馆，它的藏品超过三百万件，拥有由六座（包括冬宫在内）历史悠久的建筑组成的皇家建筑群，在当时是俄罗斯沙皇最华丽的居所。

俄罗斯导演 Axinya Gog 运用一镜到底的方式，带领观众参观整个博物馆的藏品，历时5小时19分钟28秒，能够欣赏伦勃朗、拉斐尔、卡拉瓦乔、卡诺瓦等大师的过往作品，舞蹈表演和音乐艺术等。影片结尾的30分钟是俄罗斯钢琴家和作曲家基里尔·里希特（Kirill Richter）的作品作为大高潮。

据苹果公司称：在这次拍摄工作结束后， iPhone 11 Pro 仍然还有 19％ 的剩余电量。

下面是这部完整的视频广告。