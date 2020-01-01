Colgate | 一颗女排的心

这是我们和高露洁在一年里的第三次合作。每一次都尝试了不同的拍摄风格，每一次都让人更加热血沸腾。这次的“放开笑放手做”更是被赋予了一种“代表中华人民之崛起”的女排精神。

导演Melvin Mak来自新加坡，他是一位擅长故事片脚本和运动题材的导演。从15岁开始就从事影视方面的工作，20岁已成为一名商业导演荣获新加坡视觉大赛优秀导演奖，此后他一直活跃于全亚洲市场。





Melvin接到案子的时候很开心，马上联系了他的好友摄影师余静萍（代表作《中国女排》、《少年的你》等）、和美术亮子（代表作《中国女排》）两位老师。拍女排，有这两位电影界的翘楚加入，无疑是为我们的片子如虎添翼。在拍摄中，我们也请到一位非常优秀的斯坦尼康摄影师Lucano（代表作《建国大业》、《邪不压正》）。于是，这样一个准电影水准的班底搭了起来。





四位高手相聚，默契难挡

强强联合只为一个目标

做有温度、有情感、高质量的片

夺冠，我们做到了





01 在冬至相聚和启辰

12月22日，冬至。一路向南，在途径东三环时，天慢慢通亮了，太阳红的不像真的，更像是舞台上悬挂的道具。一天的忙碌即将开始！





今天的体育馆跟前两天勘景的不一样:地面陈设变新了，进门处能撇见的健身海报也没了踪影，纯色的墙壁，被时光打磨过的铁窗户，顶部严密的钢筋架构和地板上的中线、底线、边线、三米线，整个体育馆俨然变成了一个勃拉克的立体主义作品。这，就是故事的主场。





我们的主人公惠若琪，奥运冠军。2013年担任中国女排的第15任队长，身披12号球衣。经历了2次心脏手术，左肩埋了7个钉子。两次手术过后，她重返里约奥运的舞台，并带领中国国家女子排球队勇夺奥运冠军。

在这只案子的开端，这个信仰就在我们每个人心里扎了根。在某种程度上，对于我们制作人员来说，尽管有着程度上的差异，这确实是无法绕道回避的必经之路，我们需要随时保持一种生命力，使我们坚持在前线。

说实在这是一件幸福的事情，就像诞生一个独立的生命体从零到满，这个过程既隐秘又神圣。以往看到“扎扎实实，勤学苦练，无所畏惧，顽强拼搏，同甘共苦，团结战斗，刻苦钻研，勇攀高峰”这些词语的时候，感觉有些遥远和冰冷，就像我们站在人群中踮起脚观望历史的旁观者。



突然有人对你说，你也在里面。我们才抬起头，注视到和我们息息相关的事物，才发现自己生猛又青涩，像匹永不停息蹦跑的小野马。

有人说过：“中国女排有一种超能量，这种能量不仅仅是体育，也不仅仅是胜利。这种能量是一种生命力，让你在感受到喜悦、振奋、坚毅的同时还能体会到一种隐忍的，令人肝肠寸断的情感。”

“一颗女排的心”便是给了那些不愿意放弃自己热爱事物的人们的一个写照。简单来说，生活就是跳跃，摔倒，再爬起。这就是故事表面下所传递出的接力棒。





2 镜头跳跃汗水和她

对于惠若琪，正如她所说的：“我是一名运动员。”

我们所看到的惠若琪，她已然把这里当作了真球场。她的忍耐，坚持与认真，不得不使我们所有人为她鼓掌。不，是她们！是中国女排！



Melvin会与惠若琪一遍一遍地讨论如何呈现镜头的情绪；余老师和Lucano身上即使担着沉重的拍摄器材，在紧迫的时间追赶下也不愿把任何一颗镜头拍的马马虎虎。





为了把排球比赛拍的更加漂亮，我们用“地形车”绕着球场拍摄。这款全地形车可以根据拍摄需求固定摄影机、斯坦尼康或者电控云台，驾驶室上方还可安装电控云台进行高机位的移动拍摄。这台车可以穿过球网，在比赛场上自由行走，不过Lucano的这个平衡车技术也毫不逊色～





3 剪辑就是看感觉 感觉对了就对了

Melvin是一个爱对自己提要求的人，剪辑多一秒少一秒都要仔细地反复考虑，而调色更是用了整整一天的时间。

混音的时候惠若琪提出一个要求，是否可以重新录一下她的呼吸声（当她独自坐在健身房时），她认为自己的呼吸声不够能承载她当时拼了命想回到球场的深厚感情（即使我们已经觉得很好了）。没错，她果然就是这样一个女孩，一个就算回到球场一天也好的女孩。

影视的魅力或许就在这里，视听语言就像音乐一样是感受性的，它始终有一种说不清道不明的神秘性，交片的时候长版本的剪辑节奏堪称精准，我们和客户就产品展示镜头上做了一些讨论：是否需要在片子里加入明显的产品？答案是不。大家在这一点依旧默契满满。

“剪辑就是看感觉，感觉对了就对了。





4 我不想让八十岁的自己后悔

看到成片以后，眼眶湿湿的，但是这个故事背后并不是“我们为了理想，历经了艰苦”的说法，带着一股孩子似得委屈。那些都是当打的仗，当跑的路，不言自明，不必给它另外的定义。看着惠若琪的冲劲和努力，开始明白痛苦这个词语并不是消极的，痛苦对我们的意义重大，它是接引我们的那艘船，在世界的汪洋之中，这艘船会根据风浪的变化儿变形，让我们无法立足，而甩进汪洋。





虽然电影《夺冠》不知何时才能上映，这场突然其来的疫情也不知何时才能真正结束，但是一个时代的精神，不管是台前台后，她们所展现的祖国至上、团结协作、顽强拼搏、永不言败的精神面貌，将生生不息。