生活最佳抢镜王——小度音箱

近年来关于智能产品各家厂商纷纷发力，推出各式各样的人工智能硬件，人工智能音箱成为其中竞争激烈的产品品类。小度是百度旗下人工智能产品，“小度在家1s”是其中针对家用场景的产品。在教育市场以及与消费者直面沟通的需求下，小度作为一款人工智能产品，到底能给生活带来什么便利？又有什么优势？品牌希望通过与湖南卫视的节目合作告知观众——我家里为什么要买这样一款产品。

《亲爱的客栈3》X小度

节目在录制期间，小度在客栈中是第七个员工，作为一个智能员工，可以帮助客栈的客人介绍一些当地的旅游景点，或者提醒客人时间，定闹钟以及提醒天气等。并且小度还可以帮助客栈员工了解做饭、经营客栈等常识，综合起来小度就是客栈中一个智能形象的角色。

《向往的生活3》X小度

整体策略：以产品功能为核心，以内容趣味性为追求，用内容传播力触达受众。

整体玩法：植入围绕小度的功能去搭载节目最适合的情境，以桥段传递产品卖点，以趣味圈粉促成购买。例如：

1、日程提醒功能：提醒彭彭只吃一碗饭（彭彭减肥梗）；

2、百度问答功能：回答如何照料鸭子、为什么《数鸭歌》歌词是24678；

3、智能对话：陈伟霆新手体验被小度震惊；

4、日常功能：出门问天气，日常问时间 。

产品功能完全融入到蘑菇屋日常生活中，抓大放小，以功能点为核新，植入桥段由嘉宾自由发挥，输出有趣味性的，有内容传播力的片段,用有趣味性的内容打造产品呆萌可爱人设，使其迅速圈粉。

合作效果：

1、小度在家销量在全国带屏音响位列第一，智能音响行业全球销量第二；

2、产品迅速圈粉，在社交网络上引发观众讨论。