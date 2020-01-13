花点时间游武汉，一场市民五感全情参与的城市互娱狂欢

· 案例时间：2019年3月-2019年12月

· 营销目标：2019年，武汉文化旅游迎来大发展。武汉市文化和旅游局需要展现武汉文化旅游发展新成果和新形象，吸引全国更多游客来武汉打卡，体验武汉新魅力。

· 面临的挑战：城市特色不鲜明，如何打破大众对武汉的刻板印象。

· 营销手段： 1句slogan——“花点时间游武汉”；1首BGM——《放假了》；1个互动贴纸——点亮武汉，网红地标打卡；1个Vlog——联动文旅创作达人定制城市Vlog；3场互动赛——3场定向北上广及华中城市的抖音挑战赛。

· 效果：抖音与武汉文旅相关的短视频播放量超6亿+，武汉市文化旅游局的官方抖音号增粉11.1万。2019年国庆假期，武汉吸引2262.24万游客打卡，位列全国第二。

案例详情：

一、项目背景

从“赏樱热”到全域赏花，从“不夜城”到两江四岸亮化工程的全面推进，武汉大力发展全域旅游，推进文化旅游深度融合，并于2019年迎来大发展。因此，武汉市文化和旅游局需要展现武汉文化旅游发展新成果和新形象，吸引全国更多游客来武汉打卡，体验武汉新魅力。

重点抓住3-4月春季赏花季、9月武汉百万新生开学季、十一旅游黄金周等三个节点，引爆传播武汉城市吸引力，引导全国旅客来武汉游玩。

目标受众：包括重庆、西安、成都、北京、广州、上海、南京、郑州等核心城市在内的游客。

二、营销目标

1. 焕新城市形象：以新媒体传播方式，突出“樱花”，“长江灯光秀”等城市新元素，让武汉成为“网红”城市，吸引游客；

2. 大众亲民传播：以“全民共创内容“为主，人人都是城市宣传者，以互动亲民传递武汉文化旅游优势；

3. 文旅市场消费：春季、开学季和十一黄金周等旅游节点，引爆全国旅游关注，促进武汉文旅市场的消费，实现经济效益。

三、营销痛点

1. 城市特色不鲜明，急需提炼城市新元素：在武汉以往针对城市文旅的传播主要是对于包括黄鹤楼、武汉关在内的武汉地标电视TVC形象传播，鲜有新地标和新传播；

2. 旅游城市竞争激烈，急需创新传播平台合作：武汉的文化旅游亮点与以西安、重庆为代表的旅游城市相近，需要一家国民级影响力的新传播平台来合作，引爆关注度，在春、秋旅游旺季时在众多旅游城市中脱颖而出。

四、营销策略

1. 提炼一个朗朗上口传播主题，传播记忆度高：最终出街选择抖音平台提出的“花点时间游武汉”这句 slogan作为2019年全媒体宣传主题。

2. 主抓亲民性且有网红符号的城市元素：主抓“樱花”赏花季、“长江灯光秀”两大城市特色元素作为春季和秋季宣传重点，以短视频打卡为传播方式，引导广大年轻人拍视频打卡记录。

3. 整合多种创新营销玩法持续与年轻人沟通：线上-定制三场抖音挑战赛、力邀抖音网红歌曲《放假了》的词曲作者董嘉鸿为武汉改编歌词作为武汉城市BGM、定制抖音互动贴纸、文旅达人定制城市Vlog、高校和景区官方抖联动、联动今日头条等平台全程直播、TopView黄金资源推荐等，线下-策划赏花定向游、花young48小时达人行等线下活动，与全国游客共享武汉全域旅游美好生活。

五、营销效果

【传播效果】抖音与武汉文旅相关的短视频播放量超6亿+，武汉市文化旅游局的官方抖音号增粉11.1万。

【经济效应】2019年国庆假期，武汉吸引2262.24万游客打卡，位列全国第二。