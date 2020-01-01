8·18″车晚”引擎助力，解锁汽车行业营销版图

影响力曝表，收视高光，众多明星大咖流量加持，湖南卫视联手汽车之家，将汽车搬上舞台，移上荧幕，打造了一场精美绝伦的“车晚”， 湖南卫视打破常规，垂直深耕行业，跨圈层合作营销，在传媒经济遇冷的当下，为行业带来了什么新的思考？为汽车行业的营销玩出了什么样的新案例？让我们来先看看数据。

引发出圈的狂欢——破亿关注再创新高

湖南卫视联手汽车之家打造的2019汽车之家818全球汽车夜，晚会覆盖全国网城域主流消费人群（6-49岁），收视0.81/5.17%，最高收视率直达0.95，同时段排名所有频道第一；直播实时收视欢网排名第一，社交媒体强势霸屏，六个热搜，前十占三，九大热议话题，是一场联动多圈层文化的品牌狂欢。

而在流量转换上，随着2019汽车之家818全球汽车夜晚会营销助攻，汽车之家818全球超级车展累计浏览独立用户数突破1.1亿，经销商互动询价23.1万人。与此同时，各项互动数据也再创新高，活动领取红包用户数达到44003人，大转盘中奖用户数28113人，参与挖宝活动262792人，开启挖宝宝箱34282个，目前访问量仍在持续增长中。湖南卫视取得如此骄人的成绩，令行业惊艳之余，其实背后更多的是青春加码上的又一次营销大胆尝新。

激活购买决策反应链——“她”的力量

在更为迅猛的购买力驱动下，泛90后正在成为汽车行业的主要消费群体，而新晋校园族，职场新人也是未来汽车消费的重点市场区间。与此同时，“她经济”的影响力继续蔓延外溢，从过去以女性为主的服饰、美妆、护肤类核心圈层逐渐向外扩散，车圈消费也受其影响。根据波士顿咨询公司（BCG）消费者洞察数据显示，在中国，汽车购买决策有60%由女性主导，所以与年轻女性消费者做好充分沟通交流，成为汽车品牌营销的当务之急。

湖南卫视一直以来延续“青春”频道定位，优质爆款内容的持续输出，积累了辐射青年群体半壁江山的粉丝数量，而年轻女性作为其主要的粉丝构成完美契合了本次2019汽车之家818全球汽车夜的目标影响群体，默契形成屏幕内外的精准用户池，使得“车晚”品牌发声自动聚焦“她”力量，激活汽车购买决策反应链，从而进一步盘活汽车市场。

创新流量转换渠道——“咖”与“车”摩登上场

有“咖”的地方就有流量。湖南卫视发挥其优质独有明星资源优势，融合两大主持天团——谢娜、李维嘉、杜海涛；汪涵、钱枫、大张伟，覆盖各自粉丝群体受众，同时邀请吴亦凡、刘涛、蔡徐坤、《我家》那系列等众多明星倾情加入，在汽车品牌曝光上发挥叠加的粉丝效应，保证流量入口与汽车营销声量。

汽车融入节目，打造沉浸式内容体验，从而使得品牌信息深刻植入消费者心智，则是2019汽车之家818全球汽车夜晚会别出心裁的营销点。节目伊始的开场秀设置，嘉宾与汽车同台亮相，同时作为舞台主要元素出现，第一时间抓取观众注意力。而在嘉宾表演秀中，不同曲风配合不同车史，搭配不同车型，营造多元多样汽车场景：刘涛与劳斯莱斯 幻影II别样风格表演《爱我的请举手》；吴亦凡与法拉利F348一同诠释新歌《破晓》时尚；李荣浩与福特F1再现经典《作曲家》。晚会将歌声、表演、汽车与历史相融，在IP化思维下的创新性的打造内容链接，使得首台“车晚”在播出期间收视一路领跑：全国网主流人群同时段频道第一，欢网实时直播排名第一，娱乐精神组合汽车硬核内涵，彻底激活了年轻群体。

彰显汽车文化内涵——有“爱”有“勇气”

2019汽车之家818全球汽车夜晚会不仅在感官层面为观众带来新鲜体验，更凭借着积极价值观的输出与观众形成情感共鸣。130年的汽车发展历史，承载了不同汽车品牌别样情怀，节目中主持人汪涵在奔驰1号亮相之前，悉心与大家介绍这世界首台汽车初问世后被发现与接受的过程，奔驰夫人贝尔塔为反对人们的嘲讽，回击社会舆论，驾驶奔驰1号，完成了144公里的自驾游。用温情的故事传递晚会正能量，诠释汽车精神。而之后新中国第一款拥有车型编号的高级轿车红旗CA72的亮相，更唤起了场内外观众对于新中国发展史的温情回忆。晚会将情感汇聚，通过历史的纵深感提拉观众对于汽车品牌的好感度与忠诚度，成功助力品牌升级。

放大互动体验效果——“游戏”屏内+屏外

晚会一经播出，就引发全民参与，社交媒体，讨论不断。湖南卫视&汽车之家如此影响力与号召力，离不开节目独特的游戏构思。在游戏里赛制设置上，现场主持人、嘉宾分组，形成橙蓝两队，分别驾驶汽车趣味玩转保龄球大赛，高度集中不同分组嘉宾粉丝注意力，激发其好胜心。在互动体验上，观众通过下载汽车之家手机APP摇一摇参与瓜分百万红包，同时竞猜节目获胜队伍便有机会赢取新车使用权等豪华大礼，进一步激发了观众的参与热情与参与积极性，屏幕内外形成一致游戏氛围，引发线上讨论热度不断升级。及时的游戏参与为观众带来了及时互动体验，形成品牌独特记忆点，也直接导流汽车之家，形成及时有效的流量转换。

2019汽车之家818全球汽车夜是一次大胆的破圈行动，对于车圈来说，它破除了传统汽车营销的桎梏，扩大了辐射人群范围；对于电视圈来说，他创立了新的晚会物种，填补了汽车在荧幕之上的空白；湖南卫视与汽车之家的联手跳出了传统的跨界模式——不在局限于单纯的LOGO或产品元素的叠加，而是基于汽车历史、属性、特质上的晚会模式贯通，为消费者带来全新的体验方式，形成汽车品牌的新认知与新沟通，助力引擎品牌升级。

大胆之余，我们看到的是汽车营销新版图的正式开启！