 2020年屈臣氏变身“屈臣试”，发布“试无忌惮”魔性视频！

时间回到30年前，说起屈臣氏，人们直接将它与时尚及潮流画上等号。那时，在屈臣氏里购物，就像手里端着一杯星巴克，既前卫又新潮。

然而，随着互联网+时代的到来，各种电商渠道、代购、网红直播，为年轻的消费者提供更多元化的资讯及购买渠道。消费者每周必逛一次屈臣氏的日子成了老黄历，以零售业务为主体的屈臣氏遭遇到了致命性的冲击。

为了吸引年轻一代消费者的回归，屈臣氏必须发起一场自我革命。我们不仅要重新赢得行业领导者的地位，成为消费者的第一选择，更重要的是，要消费者认可屈臣氏一直紧随潮流和时尚的属性，并愿意迈开脚步，再次走入屈臣氏。

我们提出了只有四个字的策略



屈臣氏×天与空×泰国一级导演打造2020年新年魔性视频

现如今，95后与00后所代表的“Z世代”开始步入社会，成为消费主力。全国拥有3800家门店的屈臣氏做出勇敢变革，去打动这群“凡事皆可网购”的消费群体，让她们愿意改变消费模式，再次走入屈臣氏。

一、让每一个走入屈臣氏的女孩，都能发现不同往常的自己

在电商平台，美妆和护肤产品只能买不能试，买到不合适的，也只好自认倒霉，然后半价卖出去，这无形增加了年轻消费者的试错成本。如果化妆品及护肤品也可以试过才买，那该多好啊？

我们让消费者走进屈臣氏门店，试无忌惮地试用各种产品。试，对美妆店来说根本不是什么新鲜事，但屈臣“试”这一次，决定玩大的，让消费者体验试无忌惮的快感！

1、2020 第一试：服务体系全面改革

针对之前槽点满满的屈臣氏店员，更是进行了“销量至上”到“服务至上”的导购思维转变。屈臣氏CEO高宏达更亲自上阵变身店员为小仙女服务，给全体店员亲身示范，如何让客户在店内拥有“试无忌惮”的痛快体验。

屈臣氏更是推出全新的八大服务，

1对1专属美丽顾问、免费化妆、皮肤测试、

SPA体验、闪电送、扫码购、门店自提、AR试妆。

2、2020 第二试，超千款产品免费试

屈臣氏门店超千款产品免费让你试，这不只是一句口号，而是一个KPI，所以消费者们可以安心，尽情，肆无忌惮地试用产品，有些特殊门店甚至还推行 “拿小瓶子装沐浴乳回家试”服务呢！

3、2020 第三试：招募“任试官”

招募万名 “任试官”，享超千款正品/试用装任试机会。

4、2020 第四试：全脸妆，免费试

打造创意新年妆，新春期间到店即可免费享受全脸妆服务。

二、试无忌惮，新年新我

Z世代开启了一个对美没有设限的时代。她们不一定是每个人心目中的标准女神却又浑身散发着自己独一无二的魅力。她们追求新鲜感，愿意冒险，乐意发掘人生的各种可能，她们是一群“敢试青年”。

身为敢试青年的一份子，屈臣氏突破品牌局限，让女生们疯狂尝试各种不可能，见证不一样的屈臣氏。