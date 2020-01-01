还有什么比肥宅快乐水更快乐的事?

2019年11月，中国平安持续5年护航上海马拉松。中国平安从上海马拉松再次出发，围绕公益行动、产品护航，展开“为爱奔跑，益路同行” 平安三村工程公益跑活动。信广龙团队承接了此次活动的线上传播任务，借势上海马拉松这一大热IP，提高三村公益跑活动的曝光度，展现平安社会责任，传递马拉松奔跑者与平安为公益共前行，进一步提升平安品牌形象。

除了走心，公益还可以创造快乐

再一次借势上马IP，还能玩出什么花样？

摆在团队面前的，不是一个新问题，但需要新的答案。而解答方式，往往藏在看待问题的角度里。

这一次，团队选择将目光投向捐步行为本身：运动可以产生多巴胺，传递善意帮助别人，自己也能收获快乐，当两者结合，快乐是成倍增加的。由此，我们找到了创意的核心点——“一人奔跑收获两份喜悦”，而这个核心，也奠定了我们视频创意的基础氛围。

回顾此前大多数公益广告，内容走心，但气氛往往严肃沉重。既然捐步的形式，让公益行为变得简单，那么公益传播，其实也可以轻松一点。因此，我们以诙谐幽默的风格打造魔性反转视频，通过三个趣味化场景，类比参与平安公益跑，为乡村同胞捐赠体检获得加倍快乐，从而达到病毒传播的效应，共同为健康加码，毕竟，谁不想收获双份快乐呢？

肥宅快乐水VS运动

可乐加冰，快乐加倍

运动也能获得双倍快乐！

平安公益，快乐加倍。

Shopping VS运动

周五约会，快乐加倍

运动也能获得双倍快乐！

平安公益，快乐加倍。

开黑 VS 运动

开黑带妹，快乐加倍

运动也能获得双倍快乐！

平安公益，快乐加倍。

三个视频围绕“快乐加倍”一个共同的主题，内容输出直白，文案简单统一，有效形成洗脑效果。不断露出的上马公益捐步为乡村孩子送保险活动，循序渐进地把马拉松与公益联系在一起，让品牌的公益形象进一步深入人心。

聚焦行业跑者，延伸公益内涵

除了系列病毒视频，我们还打造了系列社交对比海报，着眼于都市奋斗者，以“不同奔跑，同样爱心”为核心创意，呼吁各行各业的跑者加入平安志愿者队伍，为乡村同胞送去爱心体检。

三村链接奔跑，公益物品新解读

随着活动的升温，团队紧贴上海马拉松赛事，从三村公益中提取体检元素，与马拉松常见物品相结合，策划制作了一组类比海报，引发用户联想的同时，再一次强化参与上马捐步的公益属性。

公益成果，激励爱心传递

同时，发布公益体检车数据总结长图，及马拉松tips长图，传递品牌与马拉松奔跑者为公益共前行理念。

效果反馈

整个项目通过输出视频、新闻稿件、创意海报、长图等多种类型传播内容，总曝光量4000万+，公益参与人数15万+，总点击量达到86万。