《蓝人秀》中国巡演西安站：蓝以描述，一见钟情

原标题：《蓝人秀》西安站：比发现有趣更有趣的是——创造有趣，脑洞大开

《蓝人秀》是由美国著名的娱乐公司，也是当今世界最受欢迎的文艺团体——美国蓝人演艺集团于1991年打造的演艺品牌。主要表演项目有：默剧、杂耍、多媒体装置、行动艺术等。在2016年首先来到北京、上海、广州，为中国大陆的观众们献上一场场精彩绝伦的演出。

在千盼万盼中，席卷全球28年的蓝人风暴，他们再次来到中国大陆，而西安站将作为此次巡演的重要一环降临。

如何从本就热门的《蓝人秀》中挖掘独一无二的宣传概念，突破常规，成为2019中国大陆巡演的亮点，是我们接到这个case时首先讨论的问题。

经过对前期资料的不断搜寻及组内头脑风暴，我们想到为何不跳出表演本身，将《蓝人秀》打造为一场游戏。《蓝人秀》本身不需要任何剧评，整场演出的目标就是让观众释放压力、强调开心快乐，而这一点恰恰和游戏能够带给玩家的感受一致。

2019即将结束之时，每个人都面临着各种情绪、精神、身体等不同方面的压力。

既然游戏和《蓝人秀》具有释放压力、感受快乐的共通感，让西安人释放压力，走入这场释放自我的表演中随即成为了此次重点。因此我们决定以“蓝人游戏PLAY THE BLUE MAN GAME”作为本次传播的宣传核心，并以此延展出各个传播动作。

既然是游戏，传播动作中最为重要的概念宣传片必须具有实感游戏的特征。经过我们不断探索与克服技术上的难题，最终将一部利用虚拟现实合成技术、多平台传播、能够最大化传递演出信息的片子带给团方与观众。

作为《蓝人秀》每站必备的城市快闪环节，2019年10月19日，我们和三位“蓝人”一起来到了西安的城墙、回民街、大悦城、别克·陕西大剧院，以蓝人们极度热情的表现力带动了每一位西安人的好奇心与热情。

本次战役溯源根本，最终我们还发现想要不断突破、实现自我创造，需要不断创造有趣，脑洞大开。