奥迪《两个键盘》：听见两代人的心声

原标题：两个键盘：听见新生一代进击的心声｜Works

2020年奥迪比以往年轻了太多：

王一博担任奥迪英杰汇品牌大使；B站国产原创动画《灵笼》的深度植入；赞助滔博电竞战队……

奥迪以“未来由我”作为号召，宣扬对年轻人的鼓励和尊重。然而，年轻人与奥迪还存在现实距离。

2021年，年轻人期待的奥迪梦跟随着全新A3的上市，真实立体起来，潮酷起来，进击起来！

从全新A3开始，奥迪更懂年轻人，A3画面中车不是主角，有型有故事的年轻人占据C位。A3只是年轻人酷帅的重要道具，为进击的气场制造氛围。

李奥贝纳北京还为A3，不对，是为奥迪年轻粉丝创作了一条很“爽”的广告片。张扬的新生一代，野心爆棚，上天入地，进击全场！

新生一代

李奥贝纳北京为A3创作的微电影，《两个键盘》正式上映！关晓彤为年轻人代言，表达自己的选择与价值观。

新生一代意味着更大的包容和担当，年轻人是新时代最好的老师。

两个键盘

两个键盘，两代人的心声。这一刻，用爱彼此倾听。听见最初的梦想，也听见心里的爱。

大多数人并不知道Audi，这个单词的拉丁文发音的本意就是“倾听”。新年，是家人彼此倾听的好时机。

听见了吗？农历新年的脚步近了，祝福大家新年更加年轻，永葆进击之心！