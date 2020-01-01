转转×罗永浩：2020秋季旧机发布会

原标题：转转×之外创意：I AM BACK 罗永浩

新机发布会的套路已经旧了，旧机发布会才新鲜。

转转×之外创意，邀请罗永浩，在苹果发布会同一天，推出全球第一次的“旧机发布会”。

【第一波冲击波】

罗永浩“复出”，举办旧机发布会

前段时间还刚刚宣布还债4亿，转眼深圳华强北的线下大屏，就出现了罗永浩的“复出”海报。

有网友发现后，马上在微博@罗永浩。在收到肯定回复后，不少粉丝瞬间坐不住了，激动表示“爷青回”。

事情甚至在科技圈引发了一场不小的地震，大家纷纷猜测：罗永浩可能再卖坚果手机。

更有土豪粉丝，包下各大城市的地标大屏，为老罗复出应援，贡献了一场价值不菲的自传播。

到了10月13日中午，@罗永浩旧机发布会 官方微博，连续发出多张预热海报，正式宣布：在苹果发布会同一天，罗永浩将在自己微博，推出一场“旧机发布会”。

【第二波冲击波】

罗永浩揭秘，官宣与转转合作

万众期待之下，10月14日，罗永浩在自己微博放出“旧机发布会”视频，并@转转APP。

直到此时才向所有人揭秘——这是罗永浩与转转联合举办的“旧机发布会”。

这场旧机发布会，高度还原了罗永浩过往的手机发布会现场，让观众一边听“相声”，一边了解转转的优势。发布会上，罗永浩通过iPhone举例，介绍转转二手手机的性价比、严格质检和新机级售后。通过潜移默化的方式，在观众的心智里，建立起“买卖二手手机，上转转”的品牌认知。

战役上线后，「罗永浩旧机发布会」登上抖音热搜榜TOP5。

成功借助苹果发布会流量，将部分话题引导至「罗永浩旧机发布会」的讨论中。截止到目前，微博话题#罗永浩旧机发布会# 阅读3.2亿，讨论9.5万。

I AM BACK 罗永浩——2020秋季旧机发布会，之外创意的又一次冲击波营销。