一汽马自达X腾讯新闻《青潮魂动》潮流态度营销

营销背景

车型创新洞察：

颜值即正义！全新一代阿特兹潮奢升级，闪耀上市！

不是简单迭代，开启全新潮奢时代，不再是单纯的代步工具

更是年轻人在生活中彰显自我个性的标签

人群变化洞察：

为热爱买单！年轻人由物质性消费向精神性消费转变

为潮流上头！年轻用户追求时尚理念的深度共鸣

腾讯新闻联手一汽马自达共创中国首部年轻潮流系列纪录片《青潮魂动》，探寻中国年轻人对对潮流文化最独特的思考力，向更出色的中国年轻一代态度和创造力致敬，夯实全新一代阿特兹的“潮奢”人设，与年轻潮流群体实现趣味而有深度的沟通！

营销目标

腾讯新闻联手一汽马自达共创中国首部年轻潮流系列纪录片《青潮魂动》，用8期高品质栏目+24期vlog探寻中国年轻人对对潮流文化最独特的思考力，向更出色的中国年轻一代态度和创造力致敬。

塑造全新沟通场景，与年轻潮流群体实现趣味而有深度的交流；探索潮流时尚的边界，触及中国顶尖潮牌主理人内心的感受。透过时尚潮流的发源地发现人生的宽度，发现自我价值与生命的触动，对年轻的潮流态度做最生动的诠释和表达。

策略与创意

抢占先机，共建“中国首档青年潮流节目”《青潮魂动》，准确表达车型年轻潮流的品牌理念，用潮牌潮物来赋予自己态度是新的潮流生活方式，是对潮流的最好的表达，更是对年轻最骄傲的诠释！

1. 敢为人先：国内首部青年潮流纪录片引发热议，获得人民网官方认可

2. 独一无二：依托腾讯新闻媒体公信力，联动中国邮政为品牌定制邮票发行，打造独一无二专属品牌资产，以及高稀缺的营销体验

3. 精神共振：潮流易变，态度永存，迎合年轻喜好勇敢个性表达，与TA产生精神共鸣

深度挖掘品牌价值，让抽象的品牌理念鲜活生动

4. 人群破圈：腾讯全平台 >> 自媒体生态 >> 大V社交传播，全生态营销矩阵不仅触达汽车人群，更是打造火爆全网的潮奢生活方式

执行过程/媒体表现

1. 让常规的车型植入不平庸！闪耀登场！

11名时尚主理人+4大城市潮流迁徙，让潮奢车型穿梭在繁华都市，光影闪耀，彰显车型的时尚、潮奢外观，让常规的车型露出变成惊鸿一瞥

2. 让抽象的品牌理念不晦涩！精神共鸣！

潮流主理人产出潮流观点、时尚金句，画龙点睛和品牌的潮奢理念交相辉映

让年轻用户产生深度情感共鸣

3. 让品牌植入不局限在栏目！年轻发声！

共产出24支vlog + 8期潮品小课堂，用短视频的方式产出年轻人的实用潮品信息

形式+内容全面迎合年轻人群喜好，潮流发声！

4. 稀缺！依托权威媒体，打造高稀缺、高品质的“独一份儿”营销体验！

依托腾讯新闻的影响力及公信力，撬动国际知名设计师以及中国邮政独家稀缺资源合作

产出限量版车衣以及定制邮票，让营销突破想象！

5. 破圈！不仅局限在汽车领域，打造火爆全网的潮奢生活方式

腾讯全系推送——腾讯视频及资讯全生态、全场景传播

端外立体传播，形成最强传播矩阵

官媒支持，人民日报鼎力推荐

明星KOL转发裂变

营销效果与市场反馈

营销效果-

作为首部现象级潮流视频栏目，整体播放量2.8亿，获得微博大V转发，以及人民日报的官媒认可，联动中国邮政为品牌定制专属邮票

传播与影响

作为中国首部青年潮流节目，《青潮魂动》获得了全行业的高度关注

1. 获得60+明星大V的自发转发

2. 获得官媒认可，人民网+人民日报背书

3. 获得中国邮政认可，为项目定制专属邮票

4. 获得专业机构认可，获得2019年金河豚奖最佳垂类洞察栏目奖，入围HiShorts!国际短片节主竞赛单元