人民日报上京东开店，一大波「报」款来袭！

说到传统媒体转型新媒体，谁最得心应手，非人民日报莫属。



继进军淘宝界之后，最近人民日报新媒体又搞事情，居然上京东开店了，并且同步上线了“人民报款”品牌，带来了不少国潮“爆款”产品，覆盖吃喝玩乐各种好物。

不得不说这一次，人民日报新媒体又将国潮玩出新花样。接下来看看，人民日报新媒体在京东卖货，首批爆款都有哪些？

一、#你好明天#定制款手机壳

沟通性的文案能有效吸引注意力，人民日报新媒体巧借牛奶咖啡的经典歌曲“明天，你好”融入设计当中，制成了一款款手机壳。

手机壳以走心的UGC文案，加上刺激人眼球的大字报方式呈现，看完可以说瞬间就元气满满！

#你好明天#手机壳系列1

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这一款白色手机壳上设计有对话框的弹幕，印有不少正能量的文案，如“我们一起，拼下去”、“你好，明天会更好”。

#你好明天#手机壳系列2

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怎么去理解“你好，明天”？人民日报新媒体用两句文案，做出解释：

不给自己设立过多的框架，才能去拥有生命里的种种可能，这也是为明天创造更多可能。

这个世界上的路，永远都是自己在走，你永远不知道明天会发生什么。

#你好明天#系列帆布袋

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这些帆布袋的设计背后也有一个故事，主要是源于2008年的限塑令，大家的环保意识增强，让帆布袋瞬间流行起来。

现在的帆布袋也不像我们过去所看到的土味设计，由于融入时尚元素、网络流行和潮流元素，让一款看似平凡的帆布袋多了几分潮流感。

可以看到#你好明天#系列帆布包，同样延续了手机壳对话框的设计元素，集结了众多团结力量的文案，每一句文案确实很“人民”！

二、女排精神系列

“升国旗奏国歌”手机壳系列

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大家说的女排精神，无非是中国女子排球队顽强奋斗、团结协作、勇攀高峰精神。

对于女排来说，每一次比赛的终极目标都是“升国旗，奏国歌”。

这款手机就壳巧妙将女排升国旗奏国歌的场景，跟人民日报的报头融合在一起，简单六个字，意义不平凡，让人联想到女排进球等热血沸腾的瞬间。

“一个‘拼’字”手机壳系列

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中国女排的每一分，都是中国姑娘拼下来的，只要比赛还没有结束，她们都要力争每个球，拼到最后一秒。

所以一个“拼”字，看似惜字如金，其实足以诠释“女排”拼字当先的故事。

“中国女排，说到做到”手机壳系列

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如果说前两款诉说的是女排精神，那么这一款更注重展示女排的历史荣耀。

比如从1981年到2019年这38年之间，中国女排拿下了10个世界冠军，这也是属于女排品牌的故事。

“中国女排，说到做到”帆布袋

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最有意思的“女排精神”周边，就是这款深色帆布包，将人民日报报纸印有女排比赛的报道内容，搬进帆布袋设计中。

在电子书日益普及的今天，淡淡的油墨香，“白纸”上相衬的黑字，沙沙的翻报纸声音更叫人怀念。试想一下带上这个帆布包，有如行走的报纸，还能给女排打广告！

三、人民日报新媒体与品牌联名款

【人民日报新媒体X国家图书馆】

#家的图腾#笔记本

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人民日报新媒体X国家图书馆的联名款是一本笔记本，简约复古不失潮流。

设计上主要是将“家”字符号化，制成一个镂空字，呈现出艺术般的效果，提供的笔记本颜色包括绿色、黄色和红色三种。

翻开笔记本之后，还会看到人民日报报纸的图案设计，颇有亲切感。

人民日报深入洞察大家对于中国图腾的情愫，可能是“年”，也可能是“家”，选取最有代表性的“家”融入其中。

远在他乡的你，对于“家”的记忆又是什么?

【人民日报新媒体X奥康】

奥康工装鞋

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还记得人民日报新媒体去年开展的纪念性活动——“中国正当潮·70而潮”，这双奥康工装鞋，正是人民日报新媒体联合奥康去年推出的联名款，它还有一个富有国潮内涵的名字——“70而潮”鞋。

这款鞋子从颜色运用到设计都隐藏了不少心思，比如卡其色的鞋身寓意着大地，鞋上印着的“70而潮”的火纹元素，迎合了70周年的话题。

鞋底还刻有麒麟纹理，麒麟作为中国图腾，将其放到这儿，无疑体现出人民日报新媒体对于大家的真诚祝福。

都说中国正当潮，国潮正当红，“70而潮”鞋绝对满足年轻人敢玩敢潮的生活态度。

【人民日报新媒体X伊利金领冠】

“70而潮”渔夫帽限量纪念款

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人民日报新媒体和伊利的国潮礼盒颇有意思，双方结合伊利的品牌名和国潮话题，打造了一个“国货质造，伊起潮”的概念。

产品名字既实现了伊利的牛奶品质背书，又传达了“一起国潮”的内涵，可以说是一语双关。

除此之外，人民日报新媒体X伊利金领冠还联合定制一款“70而潮”渔夫帽，喜庆满满的设计，充满了浓浓年味。

【人民日报新媒体X百雀羚】

百雀羚宫廷雀逐卷云匣国潮定制礼盒

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人民日报新媒体跟百雀羚的联名款，产品主要由室友肌初赋活致臻系列水乳霜+眼霜组成，这款“雀逐卷云匣”兼具了装饰性与实用性。

看完这个妆匣，“当窗理云鬓，对镜贴花黄”的场景浮现在眼前。不难推测，这个设计灵感源自古代美女精致的妆匣。

当柔美的百雀羚，遇上“硬核”的人民日报新媒体，也能碰撞出精致和典雅的效应。

国潮正当时，人民日报作为国内的主流媒体，这次入驻京东，体现了一个媒体主动求变的心态，拥抱国潮的消费语境。

从产品层面来看，可以预见人民日报新媒体将会联合国民品牌，打造更多集实用性和观赏性于一体的国潮联名款，以此提振广大消费者消费国货的信心。

就人民日报自媒体而言，此次正式官宣“报款”品牌在京东开店，不仅巩固自身在电商平台上的布局，还将会常态化运营自己的“报款”IP，不断探索怎么跟年轻人玩到一块去。

各位“报粉”，看完这么多个“报款”，你最喜欢哪一个？

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