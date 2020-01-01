Apple新款iPad Pro：你的下一台电脑，何必是电脑

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时隔两年，Apple终于在北京时间3月18日发布了最新的 iPad Pro，而这次也是通过线上的形式进行了发布。作为一款全新产品，2020款 iPad Pro 相比上代有了更好的使用体验，并且在硬件上增加了 Pro 级双摄、妙控键盘等等。

为了向消费者展示 2020款 iPad Pro 的独特之处，Apple发布了一支广告片，教大家如何使用电脑。

How to correctly use a computer


来源：新片场

广告片一开始，旁白的声音出现，告诉大家如何使用一台传统的电脑。

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但与旁白的教学完全不同的是，iPad Pro 使用者不需要按照要求，坐在固定的工位上保持端坐，体现出了这款产品移动办公的便捷性。

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不需要保持专注，iPad Pro 可以让你一心多用。

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不用小心翼翼对待电脑，使用者可以用 Apple Pencil 在屏幕上肆意创作。

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还可以把它当作一款玩具，体验先进的AR技术。

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不同于传统电脑发送文档时繁琐的步骤，iPad Pro 可以迅速完成发送。

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这次的 iPad Pro 还拥有了像鼠标箭头一样的光标，搭配妙控键盘使用，从而达到和电脑一样的效果。

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传统的电脑没有摄像头，但是 iPad Pro 却可以让人随心所欲地记录身边的一切。

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最后，这次的传统电脑使用教学结束，旁白还不忘提醒使用者按照原则使用，显然苹果打破了这种传统，并且展示出了这款 iPad Pro 的slogan：你的下一台电脑，何必是电脑。

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