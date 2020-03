Apple新款iPad Pro：你的下一台电脑，何必是电脑

时隔两年,Apple终于在北京时间3月18日发布了最新的 iPad Pro,而这次也是通过线上的形式进行了发布。作为一款全新产品,2020款 iPad Pro 相比上代有了更好的使用体验,并且在硬件上增加了 Pro 级双摄、妙控键盘等等。

为了向消费者展示 2020款 iPad Pro 的独特之处,Apple发布了一支广告片,教大家如何使用电脑。

How to correctly use a computer