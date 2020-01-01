面膜经济学，屈臣氏Own Brand Skincare用“实…

屈臣氏Own Brand Skincare

用“实效”对话新时代营销

回顾2019年整体护肤市场发展势头，95后、00后年轻人逐渐成为护肤市场的新生代主力军。TA们对品牌的价值正在极速重构，从意见领袖到私域流量，接触信息的过分膨胀，让Z世代年轻人对大牌的忠诚度不断降低，以往依托“大牌感”“洋货”等卖点的路子，已经难以触动年轻消费者。另一方面，市场渠道也在不断固化，要实现销量突破，就必须找到新的突破口。

基于此，屈臣氏Own Brand Skincare深知要赢得Z世代的护肤心智，必须把握住其内在需求，剖析其背后的心理驱动。于是借助屈臣氏天丝面膜全新上市契机，打出了一场真正攻克年轻人心智的漂亮营销战役。

作为传统线下强势品牌的屈臣氏，在全国拥有3600家门店的绝对优势，但在此优势之下，如何进一步突破现有的渠道资源，以达成更高的销售，是此次营销的重要课题。于是，在天丝面膜全新上市推广项目中，屈臣氏Own Brand Skincare 选择了打破渠道桎梏求新求变的全新策略：颠覆产品定位模式和渠道模式。

面膜经济学

屈臣氏Own Brand Skincare更懂“Z世代”

热到让人窒息的夏日，皮肤最容易干燥，面膜当然不能少！此时，屈臣氏推出全新天丝面膜，坚持用真诚的态度、高性价比的好产品解决用户的实际诉求“物美价廉”，并首次提出“面膜经济学”概念，在“快”时代，迎合年轻人诉求让“卖点”、“利益”先行；排除一切不必要的浮躁信息，让Z世代年轻人直接明了地了解——天丝面膜能以更低的价格、获得与大牌同等的效果、还能得到很多优惠赠品等福利。让消费者深刻感知到，这是一款可以让自己真正“占便宜”的面膜。

天丝面膜全国南区仅2周产品断货，仅20天销量破2000万+，销售增长158%，是屈臣氏Own Brand Skincare全新策略的最有力支撑，真正实现了品效合一，让屈臣氏天丝面膜成为爆款面膜。

屈臣氏×周黑鸭门店活动现场

LBS式互动H5，实现渠道导流互通引爆全国

在今年的众多营销中，许多品牌都展现出了极具创意、符合年轻人诉求的全新玩法。那么如何在护肤品类以较少的资源投入，得到更高的曝光和销量呢？一直精于线下营销的强势品牌屈臣氏，在全国拥有3600家门店的绝对优势下，为了进一步突破现有的渠道壁垒，选择与两个同样有着绝对渠道优势且同样有着“物美价廉”标签却截然不同的品牌————周黑鸭&饿了么进行深度跨界合作，以实现资源1+1+1>3的升级。

这个夏天，屈臣氏天丝面膜真正让消费者#占一夏便宜#，利用LBS定位的新颖H5互动玩法，打通线下3600+家屈臣氏门店及750+家周黑鸭门店渠道，为消费者一键提供简单直接的优惠权益，买鸭脖送面膜，激起消费热情。H5上线仅3天便触达逾10000+消费者，让屈臣氏&周黑鸭两大线下流量真正实现了导流互通。

消费者通过H5领取天丝面膜优惠券

在线上，联合周黑鸭&饿了么的资源优势，让天丝面膜的试用渠道更广、更高效，每个点单下单周黑鸭的用户，都会透过饿了么平台送出免费试用面膜，让消费者真切地体验到天丝面膜无处不在，“就想让你占便宜”。不但撬动了大批周黑鸭粉丝的关注，更是把传统的单一线下门店渠道，拓展到了更高的维度，最终影响更多不一样的消费群体。

在极速发展、快速变化的新营销道路之下，屈臣氏Own Brand Skincare的新营销策略真正实现了品效合一，成功完成了天丝面膜的品牌刷新，在全新包装的推广过程中，让Z世代年轻人瞬间了解天丝面膜的“面膜经济学”概念，在“大牌”面膜的包围下另辟蹊径，独创出一条属于天丝面膜的道路，让天丝面膜成为爆款面膜。

此外，本次营销战役更是以较少的资源投入，获得了极大的资源曝光，通过品牌与品牌之间的资源置换，不但让消费者得到“占便宜”满足，了解天丝面膜功效及性价比，让三方品牌实现了多赢。为很多传统的品牌渠道合作提供了全新思路，也为Z世代消费者环境下所需的高效转化新营销模式提供了全新的参考。