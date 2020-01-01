 OPPO Find X2系列广告：唤醒你全方位的感官

近日，被誉为 OPPO “精神图腾”的 Find X 系列，带来了它的又一业界登峰造极之作：Find X2 系列。此系列顶级配置的屏幕，带给眼睛最极致而直接的震撼；由此唤醒了使用者一系列的感受。

作为 OPPO 的老朋友 — forsman & bodenfors 事话广告提出了“全方位感官觉醒”这一概念，并制作了一系列从 TVC 到产品说明书以及悬念视频等“唤醒”大家感官的广告作品。

Find X2 系列 TVC

此片大胆舍弃了沟通硬件参数的常规做法，而是剑走偏锋地“模拟”使用 120Hz 超高刷新率屏幕时使用者不可思议的顺畅感官享受。一切皆变得顺滑，城市、建筑、脚下的地面都变身广袤沙海……

为了达到真实、震撼的视觉效果，全片未使用 CG ，而是在零下 20° 的沙漠里真实取景拍摄。创造了用“真实”呈现“超现实”的奇迹。





Find X2 系列 产品“说明书”

这支360°的产品功能介绍视频，将高水准的 CG 制作与实拍内容交织融合，在极具美感的视觉中唤醒感官体验。

这些液体动态素材每一帧都是绝无仅有的“孤品级画作”，通过实拍方式捕捉。

“视频插帧”这样晦涩难懂的专业技术概念，巧妙借助“可视化模拟”的表达方式，一目了然。





Find X2 系列 悬念视频

是“谜题”，也是“谜底”。这组产品上市前倒计时的悬念视频，仅用短短 15 秒的时间，便成功唤起了观众对“感官觉醒”的期待，收获了许多肯定与赞许。

这是继 OPPO Logo 升级宣传片《OPPO 演绎法》之后，事话广告与 OPPO 的又一次完美合作。也期待未来还能一同携手，打磨更多“唤醒感官”的代表作品。