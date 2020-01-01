宝马×宁浩贺岁微电影《巴依尔的春节》，充满回忆杀

BMW 携手宁浩打造了一支贺岁暖心微电影——《巴依尔的春节》。这是宁浩导演首次将儿时居住过的地方作为故事主背景进行创作。一段回忆有多远，一个期待就有多深。

巴依尔的春节

巴依尔是谁？是怪兽还是英雄？？是人间大炮？？？

90年代初期，BMW 还被人们称为“巴依尔”。进入中国市场多年，BMW 见证并亲历了中国的迅速崛起，并以真实、鲜活的形象吸引并影响了更多人。

在微电影中男孩的父母离婚了，大年三十这一天爸爸来接他回家过年，开的是老板的车；当邻居家问起男孩爸爸“这是啥车”时，他告诉别人这叫“巴依尔”。

男孩回到爸爸家，可邻居家的孩子们嘲笑他爸爸没老婆，男孩不开心和他们打了起来。坐在副驾的小男孩安慰道说：“你要是不喜欢巴依尔这个名字，你可以换个名字，我的名字也是换的”。

之后，他们就想尽各种法子给车取名字，最后觉得“弼马温”这名字还挺不错的。

夜里回到家，本想着和其他小伙伴炫耀自己的车有了一个新名字叫——“弼马温”，结果看到他们和爸爸妈妈开心的在一起是，就顿时变得失落，独自走到了车前，为车子换上了新的名字叫——“BMW 爸妈我”。

爸爸在看到儿子画的“爸妈我”之后，知道自己今天十分对不起儿子，为了表示歉意带着儿子回到妈妈家吃团圆饭。

那个浑身是电脑的“巴依尔”，如今以“宝马”的名字走进千家万户。

我们来看下宁浩导演的创作花絮吧。

宣发海报

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