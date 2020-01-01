《追踪Neo》星际迷航定格大电影

《追踪Neo》星际迷航定格大电影是一部主讲星际迷航电影中的主角与Neo发生的一系列星际探险故事。我们基于对星际迷航IP的深度挖掘以及粉丝的洞察了解，他们喜欢探索精神，为触达目标受众，影片故事线围绕“星际迷航iQOO Neo礼盒”，脑洞星际迷航寇克船长追踪Neo的太空探险，以NEO失窃追踪案为主线，并以iQOO Neo三个产品卖点（骁龙855、33W闪充、UFS3.0）为线索，开启一场探险追踪，最后所有的剧情发生在礼盒当中，将礼盒赋予一种故事情怀。

故事情节跌宕起伏，产品卖点巧妙融入其中。





从疑犯逆转杀局到突围丛林迷阵到荒原凶兽缠斗，巧妙在其中植入产品三大卖点，促使整部大电影疑云丛生，紧张刺激，令人印象深刻， 剧中人物形象个性丰富，既有感性的寇克舰长，又有冷静沉着的史波克上校，还有逗趣出彩的小绿娃，在紧张刺激的剧情中还不忘制造笑料包袱。

19天内挑战巨大工作量，依旧保证画面高级质感





影片从开始准备到上线时间仅仅19天，整个团队前期在创意输出，故事策划、角色设定、脚本打磨、人偶制作、场景搭建、影片拍摄、剪辑处理等工作量巨大的挑战下，每一帧画面一样追求质感极致，共计完成77个镜头、约4360张照片、三个内景、一座荒原、两个太空外景、一个桌面置景、14个人偶、70个五官表情组件、12把拼装武器、3个能量块模型、16棵树、200朵花、30块能量晶体、4架主星舰、7驾附星舰、1头怪兽、6个神像、拼装了133套各种规格的格纳库组件..每一个物料都经过了手工的精雕细琢，精心打造，每一帧画面精细打磨，质感令人为之惊叹！

影片一经上映，观众表述纷纷被种草，IP定制礼盒瞬间被秒空：





电影在微博、微信、腾讯、等平台上映，受到网友的一直好评，引网友直呼炫酷，有创意，网友在微博中纷纷表示被种草视频中的礼盒。整部影片曝光量高达在微博平台达3850万，影片视频全网播放量达1150W+流量级KOL吐槽星君曝光星际迷航大电影《追踪Neo》视频微信稿件阅读量达10万+，星际迷航礼盒【iQOO Neo 855版 ×《星际迷航：追踪Neo》】天猫独家礼盒惊艳双十一，定制款礼盒现场全部售罄。