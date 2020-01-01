洗护品牌新生力 , 深挖需求跨界寻找水猩人

夏季campaign轮番上线，针对这个100种玩法的季节，每个品牌都有自己的小九九。跨界合作势头大热，在调性不跑偏，又能真正为自己的消费群带来福利的双重期待下，百年化妆品资生堂集团，不止于为女性面部带来滋养和美丽，在秀发健康和身体皮肤护理方面，也相当有专攻。旗下明星洗护品牌-水之密语，深挖TA的需求，选择跨界健身网红超级猩猩，发布“水猩计划”，打通健身与健身后个人护理的两个场景，强势种草健康lifestyle。

从品牌TA出发 1+1才有更多可能

资生堂旗下轻奢洗护品牌水之密语，主要锁定25-35岁左右的城市白领，这是一群重视个人时间、个人体验、会生活会为自己找目标找乐子的年轻群体。

水之密语的洗护产品从质地本身到装置的设计，都为使用者带去优质体验。泡沫洗发系列，保护秀发减少摩擦的次数，也省了掌心揉搓的过程。着眼于中国的水质，发现水中的钙离子会附在发丝上，令秀发变得脆硬毛躁。独特的水源净活成分，有效去除沉积在发丝的钙离子，秀发净享软水级养护，丝丝柔润倾芯，持续绽现水漾光泽。一贯从用户体验的角度出发来服务，是水之密语获得年轻消费者喜爱的核心竞争力。

水之密语又发现，对生活品质有着追求的年轻人，在追寻最适合自己的洗护用品呵护自己的同时，对自我管理也不放松，尤其是体型管理。“选择什么健身项目”、“如何选择靠谱的健身房”的话题也是他们近年来热议的话题。

而新生健身类网红的超级猩猩，有着靠谱的健身教练、多门店服务机制，是以“高品质的健身团体课和24小时自助健身服务”为信条的健身房使者。也有同样爱生活，追求个人时间享受和体验的目标客群。

基于生活调性统一，都是积极向上、健康生活、活跃于social平台的年轻消费者，水之密语与超级猩猩一拍即合，共享客群，哦不！是为年轻群体们带来一场众乐乐的夏日狂欢。

线上线下齐发力 最大声量“通知”目标客群

洗护品牌与健身品牌，互不为周边，如何打通共存场景也是一个新挑战。其实，二者的关联性非常强，却一直没有被品牌重视过。

为了和年轻消费者站在一起，进行有趣互动，水之密语在线上传播方面制作了小程序游戏，用时下最热门的人设类小游戏，宣告跨界合作。“水猩计划”正式寻找水猩人。同时，邀请KOL共同发声，种草夏季健康lifestyle。水之密语官方账号也不断发射安利，撩拨超级猩猩，最大声量通知目标客群，隐藏福利的强势发动！

“水猩计划”小程序游戏po出沙雕脑洞，文案调性social，并且可爱到没逻辑。结合当代戳心话题，秃头啦、暴富啦，锦鲤亚文化啦，向玩游戏的人们发出一些灵魂拷问，最后发放人设认证，以及明星产品体验包和线下体验课的奖励。从画面设计和品牌植入的角度来打分，轻松突破讨喜程度90+的期待值。

在种草期，水之密语在超级猩猩线下各城30多家健身房，放置明星产品的试用体验包。超级猩猩的会员们在运动结束后，可关注水之密语官方微信领取福利，现场带走明星产品，在沐浴时体验从秀发护理到身体护理的一整套水润体验。

带动流量的同时，让目标客群得到连贯完整的体验，串联场景，深植品牌的利诱点，更轻松且友好的接受品牌的种草行为。

为了加强两个品牌之间的关联度，超级猩猩的明星教练也自认流量担当，利用自己的社群机制，向健身会员推荐小程序游戏和水之密语的水润福利。

水之密语这样紧密的贯通线上线下，有种“润物细无声”的乖巧，直戳需求痛点，既不跪舔，也不强攻，清风自来。

跨界高潮 「水猩计划」觉醒水润力量

6月11日，“水猩计划”在超级猩猩上海世纪大道全能店正式启动，通过小程序游戏中奖的体验者们，亲身到场打卡解锁“水猩”身份，感受水之密语 x 超级猩猩带来的完整夏季健康lifestyle。在超级猩猩尽情挥洒汗水，用水之密语拥抱水润，带来从秀发到肌肤的精心呵护！

两场线下体验课，参与者分别体验了热门燃脂课程，感受到超级猩猩身为网红健身品牌的魅力，也感受到水之密语打造的网红打卡地的新鲜愉悦。

小程序游戏中的热门选项和人设卡也变身自拍道具，和星球抱枕们一起等待参与者们的宠爱。

水之密语明星产品的身影随处可见，水之密语净澄水活泡沫洗发露、海盐弹润紧致身体护理系列，在体验课结束之后，为参与者们带去水润呵护，从秀发延伸到了身体肌肤，告别“干燥猩人”。

从心思考，认真宠粉

这次“水猩计划”在短短的一周之内，水之密语的官方社交平台双粉及互动率喜人，达到394%的上涨。小程序游戏的参与者更是超出预期，多数参与者选择二刷三刷人设认证。在夏季做出深戳目标客群需求的品牌跨界合作，水之密语认真宠粉的行动力，得到了期待中的回报，品牌知名度、产品认可度均有应得的扩散。

水之密语作为资生堂集团旗下高端洗护品牌，一直以“水润”源动力，攻克中国水质“硬”伤，专注于为秀发及身体肌肤带来水润惊喜。对于分叉炸毛、头皮油腻腻的情况，或者身体皮肤遭遇干燥起皮、甚至松弛等宇宙性难题，都有独特的解决方案。

“水猩计划”延伸至6月底，在上海、北京、广州、南京、杭州、武汉等城市的30家超级猩猩门店，依旧有后续的彩蛋课程。也让更多健身爱好者享受到水之密语的水润呵护。