翼支付加持酷玩族，这样有态度的操作稳了

翼支付12月的5G嗨生活预热营销这次有点儿不一样！

最近，翼支付推出了超酷炫的视频《有态度，生活才够酷》，真真实实打了一手年轻化且酷炫感十足的好牌，燃爆炸裂的画面加上业务场景的植入，不仅让人直观了解翼支付带来的超便捷服务，更让年轻人对这一品牌有了全新的认识和好感。

在天猫双十一、双十二等重大营销节点集中期，翼支付5G嗨生活营销活动此次另辟蹊径，更注重“嗨”的新生活态度，也似乎更懂年轻人的追求，岁末狂欢和燃爆炸裂的生活方式及态度传递也更符合时下年轻人对于潮流的追逐。

打篮球扣篮的精准与超市购物扫货的精准不谋而合。

年轻活力的钢管舞者不论在舞姿和生活中都能不拘场合，即便乘公交车也有刷翼支付带来的不一样的硬核操作。

自由随性的音乐人不管在任何时候都能掌控自由， 肆意驰骋，正如翼支付上可提供的出行旅游服务，让用户出行便捷更自由。

潮流玩家时刻都能玩转色彩，活出精彩，用属于自己的态度享受换装体验，翼支付不一样的购物方式也让生活色彩更加多变。

滑板少年所追求的急速挑战，也是翼支付扫码付款所追求的畅快体验。

不得不说，翼支付这波用酷炫的生活态度来植入业务，给用户带来不一样的“嗨生活”体验，着实让品牌在年轻人领域有了更深的植入和更多的好感，在“嗨”生活的态度中传递营销活动信息，润物无声地实现了品牌传播和营销广告，可谓是双赢。