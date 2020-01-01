 重庆酉阳旅游宣传片：寻找旅行的意义，遇见心中的桃花源

《心中的桃花源》完整版

原标题：重庆酉阳|旅游宣传片也能让你心生感动！

2019年初，一封brief从离杭州一千多公里的重庆传来——为酉阳策划一支特别的旅游宣传片。

接下brief后，前期小组直接飞去酉阳实地考察了三天。

草原、溶洞、峭壁、梯田、天坑……这里丰富的自然景观让人应接不暇。

在游玩的过程中，我们也在思考：怎么才能做得不一样？

观众们已经见惯了用景点堆砌起来的旅游宣传片：这样的影片虽美，但却难以让观众产生共鸣，在记忆深处留下印象。

或者说：旅行的意义是什么？

两千年前的陶渊明写“芳草鲜美，落英缤纷”的《桃花源记》，两千年后的今天，“世外桃源”这一概念对现代人仍具有强烈的吸引力。

因为在怡人的景色之外，桃花源更是代表了一种远离尘嚣、自给自足的生活态度。

也许这就是旅行的意义——离开原本的生活环境，在旅行的过程中寻找自我，回归本真。

我们以此为主题，根据每个景点本身的属性，将它们大致归纳为了三类，并在了解了它们背后的历史与文化之后，为它们量身打造了各自的故事。

用故事片的方式拍摄宣传片。

用人物的情感让观众产生共鸣，同时赋予了酉阳更多人文色彩；并在这一过程中将影片从传统的旁白式介绍转变为由主人公带领观众主动地去发现美。

第一组：都市白领

外界的声音如果太过嘈杂，我们便无法听见自己。

作为旅游的主力军代表，年轻白领们面临的最大困扰便是如何兼顾生活与工作。

而桃花源景区天然自带与世隔绝之感，让他们能够在这里远离尘嚣。

去玩、去爱，感受一切本真情感的涌动，寻找到真正的安定。

第二组：当地老人

回忆与现实的交织，在这里感受似水的柔情。

龚滩是一个自带历史感、回忆感的地方。著名画家吴冠中曾在此取景作画，评价它“是唐街，是宋城，是爷爷奶奶的家”。

走在这里的青石板上，听着乌江安静流淌，放缓脚步，感受时间在这里停驻，静静聆听内心的声音。

第三组：一家三口

享受自然的生活方式，回归最纯粹的快乐。

沉迷于网络世界大约是我们这一代人的通病，就连亲子之间也逐渐缺少交流。

但在这里，你可以在田野间探索，和动物和谐共处……

放下咫尺方寸之间的屏幕，你拥有的便是一整个广袤的世界。

三组人物，三个不同的故事，不变的是在探索世界的过程中，和自己的内心相遇。

每个人心中都有一座桃源，来酉阳遇见属于你的世外桃源。