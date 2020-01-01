美孚激发内容无限潜能，唤醒内心“1号”力量

营销背景

生活真正令人焦灼的不是忙碌，而是一成不变的生活态，即使心中渴望改变，却又不敢打破现状。美孚1号品牌精神：#1号力量，表现超越想象#，旨在希望人们能打破禁锢，勇敢追寻自我。

如何创造品牌内容更要超越营销内容本身，以人物的故事及挑战的项目，释放美孚1号品牌价值及精神成为本次的挑战。

营销策略

美孚1号×腾讯新闻立春工作室

定制属于美孚1号的原创内容栏目《力量·潜能者》，以原创能力，从极限到无限，以四大极致挑战开启潜能追寻之旅。

极限运动户外真人秀《力量•潜能者》的创作初衷，希望透过四位极限运动追寻者的视角，在他们的追寻潜能之旅中，带观众看到隐藏在自己内心的力量，探索与释放人生的内在潜力。

【内容潜能】四个绝美极境，四位顶级极限运动追寻者，为自己设定了一个全新的挑战目标，他们骑行穿越、翼装飞行、极限攀岩、丛林越野，追寻来自身体与心灵的无限潜能，同时释放美孚1号潜能价值。

【传播潜能】以腾讯新闻为核心平台，腾讯全生态资源辐射，提升美孚品牌故事的传播力度。

具体执行呈现

【内容潜能】：四期美孚1号极限内容定制，前所未有的极限挑战

主持人吴振天作为挑战发起人，与中国国家跳伞队现役运动员娄宇、世界级攀岩高手王清华、中国知名攀爬车车手张京坤、越野旅游专家熊二四位顶级极限运动追寻者，在节目中展开高燃热血的极限挑战，拳击冠军邹市明作为明星体验嘉宾，也倾情加入挑战行列，向全新领域发起冲击。

第一期：世界定点跳伞冠军娄宇首次挑战翼装飞行

“空中飞人”娄宇，多次获得国际跳伞比赛冠军,这回她将与美孚1号一起首次挑战翼装飞行，飞跃中华文明的重要发源地“功夫之源”嵩山，检验她新学的“轻功

第二期：全国攀岩冠军王清华挑战尚无人攀爬成功的石鼓大洞

世界级攀岩高手王清华，中国攀岩界的传奇和领军人物，在征服一座座悬崖峭壁后,他将前往风光秀丽的丽江石鼓镇,在“万里长江第一湾”的壮丽奇观见证下，挑战首个无人攀爬项目。

第三期：中国知名攀爬车车手张京坤，骑行穿越雅拉雪山

中国知名攀爬车车手张京坤,被称为“天梯舞者”,是攀爬自行车侧跳1米47高度的全国纪录保持者,这次,他将挑战穿越海拔5884米的亚拉雪山,在由高山、湖泊、冰川、丛林组成的天然画卷中骑行。

第四期：拳王邹市明和越野旅游专家熊二一同驾车穿越大兴安岭

越野旅游专家熊二,作为地球密码探险队领队、无人区探险极客,他将和明星体验嘉宾邹市明共同挑战穿越中国面积最大的原始森林——大兴安岭,到达位于大兴安岭北部原始森林腹地的美丽村落奇乾村。

除了内容完全为美孚1号定制外，节目包装亦360°为品牌进行露出：如节目内包装、品牌定制时刻、产品使用、品牌精神表现及品牌口播等。

【传播潜能】：以腾讯新闻为核心平台，腾讯全生态资源辐射

1：腾讯新闻账号作为主体，联合美孚1号为本次品牌项目进行朋友圈发声，扩大内容力度。

2：行业领袖助力发声，拉升传播高度

项目效果表现

共四期，总播放量：7,187.5W 实际期均播放量：1786.8W，权益完成比例：133%

豆瓣评分：7.0分，四星好评以上超55%

美孚1号《力量·潜能者》在各榜单收获颇丰

1：骨朵网综最高获第2名；

2：vlinkage数据网综排名最高9名；

3：艺恩数据网综排名最高20名，在榜21天