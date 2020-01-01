华为x人民日报拍摄「20岁的00后」短片，文案态度满分！

你眼中的00后是什么样子呢？今年，第一批00后已经20岁了，他们已开始成为了社会主力。

在五四青年节之际，华为×人民日报发布了一则《我的20岁》短片，短片讲述了三位00后如何追梦的故事。

视频中的主角，他们有着不同的职业和身份，他们虽然还是学生，但身兼数职，有摄影师、有闽剧演员、还有消防员，每一个20岁的他们，都是青春路上勇敢追梦的焦点。

值得一提的是，视频中的文案很有看点。以00后自述的口吻表达勇敢追梦的态度，或许很多00后可以从这群年轻人的身上找到共鸣。

视频文案

“我也很好奇， 我们这一代人未来会是什么样的”

“20岁，就像捏泥塑”

“轮廓渐清，尚未成型”

20岁的我们，

会让青春变得如何意想不到？

20岁，活得更有原创精神点

（Emu 00后/学生/摄影师）

我的生活一分两半

高三党日常

打破高三党日常

从摄影 到制片 到策展

寻找自我的多面可能

观察 记录 思考

分享存在美的视角

在碎片时间里，把爱好发展成事业

长辈总说我们贪玩

没规划 没想法

其实我们太知道自己想要什么了

只是我们想要的

往往不是他们期望我们选择的

20岁，丢弃复制粘贴式的人生

成为新青年文化中有力的连结者

20岁 尽情穿越吧

（黄珺妍 00后/学生/闽剧演员）

谁说我们只爱打游戏，购物、看综艺

生旦净丑、唱念做打，了解一下

有时 我也很疑惑

为什么我会对传统戏剧这么着迷

和同龄人相比，还活在上个时代

不追剧，不看热搜

唯一符合00后设定的爱好就是COSPLAY了

有人说我和同龄人脱节了

但谁规定00后不能热爱传统文化

20岁，我向往的是

有幕布为我而拉开

有光为我而亮

有目光为我而停留

20岁 不当英雄

（黄治文 00后/消防员）

会不会害怕？

当然会

我有时候走夜路都怕怕的

但更多时刻，根本来不及害怕就闯进火里了

有些恐惧，反而是在结束之后来临

刚刚差点就被烧断的横梁砸到了

幸好灵活地躲过了突然爆燃的粉尘

在听到居民的感谢时，有时挺不好意思的

我不是英雄，我只是在尽本分

20岁，我们不是小孩

该有担当了

20岁，初出茅庐

难免有些质疑

我们不是第一代被小看的年轻人

时间会证明我们的力量

20岁，我们一无所有

我们拥有一切

20岁，无所畏惧

我的未来，自成焦点

20岁的他们，或许已经在尝试新的可能。

第一位的Emu，在刻苦学习的同时，也将自己的爱好发展成事业，从摄影、到制片、到策展，尝试多种可能，有着自己的规划和追求，虽然和长辈的期望不太相符，但是她在努力走自己路。

第二位的黄珺妍，穿越于传统和现代之间，唱念做打样样精通，虽与同龄人表现得有点脱节，但她向往舞台，钟爱传统文化。

第三位黄治文选择了消防员这条路，虽然有时会害怕，但是依然义无反顾。

这三位00后，他们有着共同的特点，那就是「无所畏惧，勇敢追梦」。打破别人的固有认知，活出自己想成为的样子。

华为和人民日报用他们的真实事迹做示范，也能鼓舞和激励更多的年轻人勇敢追梦。

而片尾露出的主题：“我的未来，自成焦点”，不但彰显出00后年轻一代的态度，也贴合了华为nova系列鼓励年轻人勇敢成为自我焦点的理念。

在视频的最后，还采访了一些群众，谈谈关于#你想对20岁的自己说什么？#

不少人说了对20岁的期望，有人说：“想对20岁的自己说，不要后悔当初自己做下的选择，多去看看这个世界，了解一下外面的新鲜事物，你的选择总没错。”

有人对20岁的自己说：“20岁要加油哦，坚持锻炼，好好学习。”

这样真实又接地气的采访，无疑能让更多受众获得共鸣，回忆起20岁的时光。

片尾露出了：“本片均为真实人物出镜，本片视频素材由华为nova7 pro 拍摄”的注释，不但增强了短片的真实性，也为华为手机实力做了一波广告。

华为用这样一个有态度的片子，一方面彰显年轻一代积极生活的态度，引发他们的情感共鸣，另一方面也凸显nova7手机的拍摄功能，传达产品卖点。

在微博端，人民日报还发起了#我的20岁#话题，鼓励网友分享20岁的故事。

不少网友晒出了自己20岁的照片，回忆青葱的岁月。

华为此次的五四青年营销活动，通过让00后这样一个有着特殊标签的群体发声，表达年轻一代的态度，强化「品牌年轻化」的调性与理念，并与受众建立情感连接，同时也从侧面宣传了产品。

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