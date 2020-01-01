百度飞桨致敬算法工程师，为中国创造不可能

项目介绍：由此，百度飞桨策划了致敬所有算法工程师位中国创造不可能的商业短片。这是国内第一支以深度学习算法工程师为视角的商业短片。讲述了四个年轻人与飞桨的故事。虽然他们的想法，在很多从事了多年相关工作的人眼里是“不可能”。其实这是人工智能走到产业应用阶段的难题。很多行业都鲜少有人工智能深度赋能的实战案例，自然也不认为这样的技术能够帮他们解决复杂问题了。但他们不信不可能，坚持技术能改变产业发展中那些“不可能”的信念。他们探索着前人从未走过的路。从过去坐在办公室敲代码的工程师，成为走到工厂、田间等产业一线的工程师。从一线调研、构思程序、编写程序、测试程序，再到不断反复调试、线下部署，每一步前面都是未知。最终用基于飞桨开发的产品，真正让产业的一个个不可能变成了现实。