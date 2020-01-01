百度飞桨致敬算法工程师，为中国创造不可能。国内首支以深度学习算法工程师为视角的短片，记录中国产业智能化进程。
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项目背景：飞桨，是百度开源的深度学习平台。因技术门槛高，真正可以并且会使用该产品的开发者群体只有算法工程师。相比其他AI产品，飞桨赋能的产业实践多数在农业、生产一线，离人们日常生活较远。然而，飞桨以及中国的开发者，正在以一种史无前例的新方式，通过深度学习构建模型算法，让行业中那些看似无法解决的发展难题得以很好解决，让一个个不可能变成可能，加速中国农业、工业在全世界的领先步伐。
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项目目标：深度学习技术与应用晦涩难懂，但我们希望更多人能了解它、运用它为中国智能经济贡献力量、创造更多可能性。所以我们需要解决的问题如何帮助一切有潜力利用深度学习技术或有资源调度深度学习应用的普通受众更好地了解飞桨技术及其产业升级中的作用。
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项目介绍：由此，百度飞桨策划了致敬所有算法工程师位中国创造不可能的商业短片。这是国内第一支以深度学习算法工程师为视角的商业短片。讲述了四个年轻人与飞桨的故事。虽然他们的想法，在很多从事了多年相关工作的人眼里是“不可能”。其实这是人工智能走到产业应用阶段的难题。很多行业都鲜少有人工智能深度赋能的实战案例，自然也不认为这样的技术能够帮他们解决复杂问题了。但他们不信不可能，坚持技术能改变产业发展中那些“不可能”的信念。他们探索着前人从未走过的路。从过去坐在办公室敲代码的工程师，成为走到工厂、田间等产业一线的工程师。从一线调研、构思程序、编写程序、测试程序，再到不断反复调试、线下部署，每一步前面都是未知。最终用基于飞桨开发的产品，真正让产业的一个个不可能变成了现实。
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这些故事既是个人故事，更是一个个个体故事串成的中国智能经济全貌。我们每个普通人都可以真实地读懂飞桨技术，读懂算法工程师，读懂中国智能时代的黎明。
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项目效果
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#算法工程师应该身价过亿#微博话题，话题上线3小时登顶热搜前15。传播总覆盖5000W+，案例视频多平台播放量超过850W，飞桨微博指数达到90天内峰值，是TensorFlow声量的10倍；获得网友热烈讨论和传播，点赞工程师和飞桨用技术把不可能变成现实。飞桨也与“算法”、“工程师”“产业”“神仙算法”“逆天操作”等正面标签紧密相连。
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收获400+媒体报道，传播覆盖新华网、人民网、新京报等重点央媒，极客公园、infoQ、智东西等核心科技媒体，量子位、机器之心、脑极体等头部AI垂直媒体微信公众号推送。
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行业合作伙伴广东电网、企业开发者硕橙科技主动转载为飞桨背书。